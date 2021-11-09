陽明附醫前院長唐高駿被控收賄 纏訟11年確定無罪

最高法院駁回上訴，纏訟11年後，國立陽明大學附設醫院前院長唐高駿確定無罪。（資料照）

2021/11/09 11:22

〔記者張文川／台北報導〕國立陽明大學附設醫院前院長唐高駿，11年前被控利用醫院採購醫療器材的機會，收取醫療器材業者贈送藏在紅酒盒內的11萬餘元現金，唐否認收賄，一審依職務上行為收賄罪將唐判刑7年6月；二審高等法院認為預算是唐上任前就已編定，且業者交付賄款過程的證詞有不少瑕疵，逆轉改判唐無罪；經撤銷發回，高院更一審仍認為證據不足，判唐無罪；最高法院駁回上訴，纏訟11年後，唐高駿確定無罪。

士林地檢署2010年起訴指出，唐高駿自2008年3月1日起至2011年5月6日止，擔任國立陽明大學附設醫院院長，院方2009年招標採購「輸液型麻醉機」，唐高駿經時任署立台中醫院院長邵國寧介紹，參加郭姓廠商主辦的餐敘，席間，郭向唐推銷其代理的麻醉機；事後，採購標案果然由郭的公司得標，郭為答謝唐居中幫忙，提撥15%得標金額，將11萬1500元放在紅酒禮盒內，至陽明附醫的院長辦公室，贈送給唐。

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唐高駿矢口否認收賄，堅稱餐敘當天他是到場後第一次見到郭，他只跟郭說「去跟麻醉科介紹」，並未答應郭男任何事。但郭男供承為了感謝唐的幫忙而主動行賄答謝。

一審士林地院比對業者內帳、現金支出傳票，認定唐收賄犯行明確，依貪污治罪條例之職務收賄罪，將唐判刑7年6月、褫奪公權4年。

二審高院審理後認為，麻醉機的採購預算早在唐上任前的2007年就已編定，和2009年的餐敘沒有關係，且郭在送紅酒禮盒時，未向唐說禮盒內有金錢，也無法排除禮盒內根本沒有現金，只有郭的單方說法，欠缺犯罪證據，改判唐無罪。

檢方不服上訴，最高法院撤銷發回更審，高院更一審仍認定罪證不足，判唐無罪。檢方再次上訴，最高法院日前評議後認為更一審判決認定無誤，駁回上訴，全案確定。

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