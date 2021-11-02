收賄後放水消防安檢並圖利業者 前小隊長獲判6年10月定讞

前台中市長消防局小隊長蔡旺財收賄11萬元以放水消防安檢或圖利業者，一、二審均獲判6年10月，最高法院駁回上訴定讞。（資料照）

2021/11/02 11:40

〔記者溫于德／台北報導〕前台中市長消防局小隊長蔡旺財，5年前收賄11萬元以放水消防安檢或圖利業者，刑事一、二審均指國內屢因公共場所消防安全設備缺失，造成消防人員及一般民眾傷亡，蔡主管消防事務多年，更應自知其職務關係人民生命財產安全卻收賄，依貪污治罪判他6年10月徒刑，沒收犯罪所得11萬元，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，蔡男利用身為消防局消防小隊長的職權，向消防工程公司消防設備士暗示指對方受託進行設備檢修的歌友會檢修不實，成功索賄2萬元，他接著又以家裡小孩欠電腦使用，向另位消防設備師索賄4萬元，以換取免開不實檢修的舉發單

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此外，蔡男接受轄區內炭火燒肉店業者邀約後，要求局內專責安檢小組對燒肉店安檢放水，圖利業者不須支付罰單與改善排煙設備，另他也對家具行消防安檢放水，讓業者不用支付消防設備費用。

蔡男另要求一家宮廟捐款給消防隊，用以購買消防裝備與工具，但他收到面額5萬元的支票後，卻未依捐款流程處理，兌現支票後將部分挪為私用。

台中地院一審、台中高分院二審均指，國內近來屢因公共場所消防安全設備缺失，造成消防人員及一般民眾傷亡，蔡男主管消防事務多年，更應自知其職務關係人民生命財產安全卻收賄，有害公務人員廉潔及執法公正性，依貪污治罪條例中不違背職務收受賄賂、利用職務機會詐取財物罪、對主管事務圖利等3罪，判他有期徒刑6年10月，沒收犯罪所得11萬元，最高法院駁回上訴定讞。

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