逃匿10年才通緝到案 桃園收賄警被裁定僅須服刑1年4月

判決示意圖。

2021/11/07 11:55

〔記者楊國文／台北報導〕桃園市鄧姓員警涉收賄包庇應召站及未經許可持有子彈，10年前被判3年3月定讞，竟未到案逃匿，直到今年9月底通緝到案，高等法院認定鄧有1件收賄罪、1件持有子彈罪行已逾行刑權時效，日前裁定鄧僅須執行1年4月徒刑。

桃園縣警察局（已改制為桃園市警局）同安派出所鄧姓員警被控向色情應召站索賄，包庇應召站免於遭查緝，檢警偵辦另查出鄧男私藏子彈，並放置在友人家中保管。

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鄧男分別被依許可持有子彈罪、公務員違背職務收賄3罪等4罪判刑定讞，檢方聲請定應執行刑，高等法院2011年6月底裁定應執行3年3月徒刑。

不過，桃園地檢署傳喚鄧男到案發監執行，鄧卻不見蹤影，2012年1月發布通緝他，直到今年9月底通緝到案。

高檢署認為，鄧男涉及的持有子彈1罪、收賄1罪的行刑權已失效，向高等法院聲請，就各判刑1年的2件收賄罪定應執行刑；鄧男則請求從輕量刑。

高等法院認為，鄧涉及持有子彈1罪、收賄1罪的行刑權均為7年，其行刑權分別於2018年5月、2019年10月起失效，裁定另2件收賄罪應執行1年4月徒刑。

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