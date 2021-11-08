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    高市新開音樂餐廳打卡夯引防疫質疑 警臨檢121人超過容留人數

    警方查察音樂餐廳防疫措施。（圖：讀者提供）

    警方查察音樂餐廳防疫措施。（圖：讀者提供）

    2021/11/08 18:29

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市仁武區金夜音樂餐廳日前試營運期間，採低額門票送啤酒方式吸引客群，因而在臉書及IG有消費者打卡，也引來是否違反防疫，仁武警方7日凌晨臨檢其防疫措施，發現店內容留121名客人，違反消防法規定，因而行文高市府相關單位，擇期展開聯合稽查。

    隨著防疫管制逐漸鬆綁，金夜音樂餐廳開幕前舉辦試營運活動，消費者入店門票每人100元，可換取2瓶啤酒，客人趨之若鶩，網路上也出現消費者打卡，除了本國籍民眾，也有許多外籍移工，也引來是否能遵守防疫規定質疑。

    仁武分局7日凌晨0時出動大批警力對該店實施臨檢，主要查察店家是否落實實聯制、入內量體溫、酒精消毒等防疫措施，雖然店家有確實遵守，且對入內客人會搜身，以防帶刀、違禁品進入，不過現場3包廂及大廳，共容留了本國籍42人、外籍79人共121人，而現場坪數依消防法規僅可容留120人。

    仁武分局表示，已就該店疑有違規營業或違反防疫規定部分，已函請相關單位裁處；並將會同相關單位聯合稽查，針對各類違規樣態進行查處。

    警方表示，防疫管制放寬，各類營業場所也將陸續開放營業，為有效防堵特定營業場所客人脫序或違法行為，將持續規劃查察臨檢等強勢勤務作為，並呼籲業者，應配合約制客人，避免酒後衍生暴力或滋事的情事發生。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    警方對新開音樂餐廳進行臨檢。（圖：讀者提供）

    警方對新開音樂餐廳進行臨檢。（圖：讀者提供）

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