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    男子不戴口罩想買酒遭拒！竟回頭開槍射殺店員

    18日晚間，一名加油站商店員工因為戴口罩的防疫規範問題，遭到顧客槍殺。民眾在事發地點獻花致哀。（路透）

    18日晚間，一名加油站商店員工因為戴口罩的防疫規範問題，遭到顧客槍殺。民眾在事發地點獻花致哀。（路透）

    2021/09/21 23:59

    〔即時新聞／綜合報導〕德國一名49歲男子因為不戴口罩，遭到一名20歲的加油站員工拒絕服務，沒想到男子竟因此掏槍射殺加油站員工，消息傳開之後在德國社會中掀起一陣恐懼。

    德國西部城鎮伊達爾-奧伯施泰因（Idar-Oberstein）的一處加油站，上週六（18日）晚上發生一起駭人的射殺兇案。根據警方描述，這名嫌犯向警方表示，他是因為收銀員要求他戴口罩起爭執，盛怒之下才射殺他。

    這名男子在與警方的審訊中進一步表示，他拒絕針對政府武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）採取的措施。根據監視器影像顯示，週六晚間7點45分左右，男子到加油站商店拿了一手啤酒，影像中拍到男子的褲子後面口袋其實塞有一片口罩。接著收銀員兩次提醒在加油站內必須戴口罩，這名男子則在短暫交流後，放下啤酒離去。

    警方表示，兩個小時後，男子戴著口罩回到加油站，站在櫃台前並把口罩拉到下巴後，從口袋掏出一把左輪手槍，向收銀員開槍。

    嫌犯徒步逃跑後，在隔天早上到警察局自首。據檢察官說法，男子說「自己被逼到絕境」。警方表示，嫌犯非法擁有武器，且與受害者在此之前也互不認識。

    德國綠黨總理候選人安娜萊納（Annalena Baerbock）在推特對此發言，「我對於這名年輕人遭到可怕的謀殺非常震驚，他只是要求其他人遵守現行法規，體諒他人並團結抗疫」。安娜萊納補充，「我非常擔心德國反防疫團體（Querdenker ）的激進化行動。我們都需要勇敢地面對日益增長的仇恨」。

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