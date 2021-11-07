為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    八大場所有條件開放 松山警擴大聯合酒測一夜取締9酒駕

    台北市松山警分局，於週五晚間至週六清晨規劃擴大聯合酒測勤務。（記者鄭景議翻攝）

    台北市松山警分局，於週五晚間至週六清晨規劃擴大聯合酒測勤務。（記者鄭景議翻攝）

    2021/11/07 15:20

    〔記者鄭景議／台北報導〕11月2日起八大場所有條件開放，不少民眾開始外出相聚飲酒；台北市松山警分局，於週五晚間至週六清晨規劃擴大聯合酒測勤務，在轄區重要道路設置酒測攔檢點，一夜之間就取締酒駕公共危險罪7件、及一般酒駕2件。

    警方表示，台灣疫情目前已趨緩並且穩定控制，中央流行疫情指揮中心宣布自11月2日起，電影院、KTV、MTV、網咖等場所開放飲食及八大場所有條件開放，也因此飲宴聚會變多，酒後駕車風險隨之增加。

    警方在週五晚間至週六清晨擴大聯合酒測，在轄區市民大道、八德路、民權東路、復興北路等重要道路設置攔檢點進行酒測，共計取締酒測值超過0.25MG/L依酒駕公共危險罪移送法辦7件、及一般酒駕告發2件。

    警方指出，近期台北市議會警政衛生部門質詢，市議員非常重視取締酒後駕車執法工作，台北市警察局也非常重視，酒駕肇事不僅會有財產損失，甚至造成數個家庭破碎。

    警方說，分局將持續依轄區特性加強規劃執行酒測勤務，針對聯外道路、橋梁及餐飲場所周邊等易發生酒駕路段、時段，積極攔檢取締酒駕違規行為，保障市民行車安全。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    松山分局一夜之間就取締酒駕公共危險罪7件、及一般酒駕2件。（記者鄭景議攝）

    松山分局一夜之間就取締酒駕公共危險罪7件、及一般酒駕2件。（記者鄭景議攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    男子凌晨酒駕自撞翻車 「四輪朝天」堵巷子向警方「求放過」
    2021/11/07 11:27

    男子凌晨酒駕自撞翻車 「四輪朝天」堵巷子向警方「求放過」
    通緝犯KTV正嗨見警突情緒失控 親友加入「圍捕」助解送歸案
    2021/11/07 09:55

    通緝犯KTV正嗨見警突情緒失控 親友加入「圍捕」助解送歸案

    精品獎選拔揭曉 210家企業獲殊榮
    凌晨3點半 妙齡女騎車滑手機 遇警時刻：全身酒味、淚流滿面…
    2021/11/07 09:48

    凌晨3點半 妙齡女騎車滑手機 遇警時刻：全身酒味、淚流滿面…
    男酒駕紅燈急煞不及追撞2行人 自己犛田3人送醫
    2021/11/07 08:34

    男酒駕紅燈急煞不及追撞2行人 自己犛田3人送醫

    CINDY CHAO珠寶三獲國際博物館典藏
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播