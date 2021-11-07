八大場所有條件開放 松山警擴大聯合酒測一夜取締9酒駕

台北市松山警分局，於週五晚間至週六清晨規劃擴大聯合酒測勤務。（記者鄭景議翻攝）

2021/11/07 15:20

〔記者鄭景議／台北報導〕11月2日起八大場所有條件開放，不少民眾開始外出相聚飲酒；台北市松山警分局，於週五晚間至週六清晨規劃擴大聯合酒測勤務，在轄區重要道路設置酒測攔檢點，一夜之間就取締酒駕公共危險罪7件、及一般酒駕2件。

警方表示，台灣疫情目前已趨緩並且穩定控制，中央流行疫情指揮中心宣布自11月2日起，電影院、KTV、MTV、網咖等場所開放飲食及八大場所有條件開放，也因此飲宴聚會變多，酒後駕車風險隨之增加。

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警方在週五晚間至週六清晨擴大聯合酒測，在轄區市民大道、八德路、民權東路、復興北路等重要道路設置攔檢點進行酒測，共計取締酒測值超過0.25MG/L依酒駕公共危險罪移送法辦7件、及一般酒駕告發2件。

警方指出，近期台北市議會警政衛生部門質詢，市議員非常重視取締酒後駕車執法工作，台北市警察局也非常重視，酒駕肇事不僅會有財產損失，甚至造成數個家庭破碎。

警方說，分局將持續依轄區特性加強規劃執行酒測勤務，針對聯外道路、橋梁及餐飲場所周邊等易發生酒駕路段、時段，積極攔檢取締酒駕違規行為，保障市民行車安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

松山分局一夜之間就取締酒駕公共危險罪7件、及一般酒駕2件。（記者鄭景議攝）

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