扯！下意識「看一眼」 新北男遭砍20刀、肌腱全斷

何男只因誤認被瞪，竟連砍胡男20刀。圖為開山刀示意圖。（資料照）

2021/11/07 00:01

〔記者吳政峰／台北報導〕胡姓男子去年2月間遭砍20餘刀，手、腳肌腱全部斷裂，失血過多，送醫急救後撿回一命，而他清醒後得知，只是在便利店前下意識看了兇嫌何男一眼，就無端被砍殺，更是直呼莫名其妙。高等法院指何男未刻意砍頭，且胡男經過復健後已逐漸能行走，日前認定一審依重傷害未遂罪判何男3年6月徒刑合理，駁回上訴。

去年二月間，胡男從新北市一間超商購物出來，察覺前方有人經過，下意識看了一眼，不以為忤隨即騎車離去，沒想到被看的何男誤認胡男在瞪他，心有不甘、頓時暴怒，駕車尾隨。

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何男見胡男把機車停在淡水馬偕醫院前，立刻抄起開山刀尾隨至暗巷，趁著四下無人，發動攻擊。胡男無端遭到砍殺，手無寸鐵的他只能用雙手護住頭部，避免被砍死，但何男殺紅了眼，瘋狂猛砍20幾刀，把他的手、腳肌腱、神經全部砍斷，血濺四方，無力反抗，才悻悻然離去。

胡男被送醫急救，緊急縫合肌腱與神經，他得知只是因為瞧一眼就被砍殺，大感莫名其妙。雖然經過積極復健，胡男逐漸可行走，但仍不能提取重物或從事激烈運動、拿取筆或筷子等較輕物品，未完全恢復原狀。不過，醫師認定他的肢體機能減損，尚未達毀敗或嚴重減損一肢以上機能的程度，不屬於「刑法」定義的「重傷」。

高院指出，何男有酒駕與妨害自由等前科，素行不佳，與被害的胡男素不相識，只是因為誤認被「瞪一眼」就心生不滿，在未受任何刺激的情況下，竟持開山刀朝胡男揮砍，手段兇殘，惡性非輕，雖然表達和解意願，然被拒絕，且僅得提出10萬元賠償，又矢口否認重傷未遂，難認犯後態度良好。

高院認為，何男雖然連砍20幾刀，但未刻意朝頭部砍殺，不構成殺人罪，而應以重傷害未遂論罪，考量胡男請求「從重量刑」，一審士林地院判刑3年6月，量刑妥適，認事用法亦無違誤，合議庭日前維持原判決。可上訴。

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