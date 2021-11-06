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    噴3萬8+扣照…重機高速壓車過彎吃紅單 「穩定操控」法官撤罰

    大型重機騎士張姓男子在台3線苗栗路段高速行駛並壓車過彎，吃上紅單。大型重機騎乘台3線示意照，人物與新聞事件無關。（資料照）

    大型重機騎士張姓男子在台3線苗栗路段高速行駛並壓車過彎，吃上紅單。大型重機騎乘台3線示意照，人物與新聞事件無關。（資料照）

    2021/11/06 20:52

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕大型重機騎士張姓男子在台3線苗栗路段高速行駛並壓車過彎，巡邏員警鳴笛示意也不停，吃上「以危險方式在道路上駕車」、「違規拒絕接受稽查而逃逸」2張罰單，共裁罰3萬8000元。張男不服，提起行政訴訟，法官認為，法規並無規定騎士不能以賽車壓車過彎方式行駛道路，且張男均能正常、穩定操控，無危險駕車情事，自然也就沒有違規拒絕接受稽查而逃逸的行為，判決撤銷2罰單。

    張男今年6月14日上午7點24分騎大型重機行經苗栗縣獅潭鄉台3線118.3公里處，被巡邏的大湖警分局員警發現高速行駛並壓車過彎，員警追上，在張男後方開啟鳴笛器及按鳴喇叭，示意張男停車，但張男並未停車，反而加速離去。

    警方事後依違反道路交通管理處罰條例「以危險方式在道路上駕車」、「違反處罰條例之行為，拒絕接受稽查而逃逸」開給張男2張罰單，經苗栗監理站裁罰3萬8000元，並吊扣機、汽車牌照6個月。

    張男不服，提行政訴訟主張他當天正常行駛，沒有危險駕車，且當下因風切聲及環境噪音，加上專注前方路況，導致聽不見後方警車鳴笛聲，所以也沒有拒絕停車接受稽查而逃逸之違規行為，聲明處分撤銷。

    監理站則提出警方行車紀錄器影像，佐證張男多次於內側車道反覆壓車至車道線或靠近雙黃線，膝蓋差點磨到道路，且更有輪胎在內側車道，但身體及車身傾斜伸入外側車道的危險狀況，且這種過彎方式是機車賽事中選手使用，一般道路駕駛不需使用，而警方開啟警鳴器及鳴按喇叭示意停車長達1分鐘之久，張男仍未停下且加速駛離，自有處罰的必要。

    不過，法官認為，張男雖有使用機車賽事選手壓車過彎的舉動，但並無法規限制一般民眾不得於道路上使用該方式過彎，且該過彎方式是否有危險駕駛之情狀，應綜合騎士整體駕駛方式而定，像是是否於過彎時任意快速變換車道、侵入對向車道？過彎姿勢是否身體大幅度偏離車輛、刻意放手駕駛、車身刻意摩擦路面？

    法官勘驗影像認為，張男壓車過彎仍維持在車道上，且均能正常、穩定操控，難以認定有危險駕車情事。

    至於巡邏警方於張男車後鳴笛示警停車，法官認為，張男理應能聽見，但「拒絕接受稽查而逃逸」的前提是要有「違反處罰條例之行為」，既然難以認定張男有危險駕車情事，也就沒有違規拒絕接受稽查而逃逸的行為，判決撤銷2罰單。

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