學霸博士疑「觀落陰」中邪刺警 民俗專家 : 不建議隨意嘗試

民俗專家、台中教育大學台文系副教授林茂賢呼籲不要隨意嘗試觀落陰。（資料照）

2021/11/05 22:35

〔記者許國楨／台中報導〕高雄擁有博士學位的男子疑「觀落陰」卡到陰，出現幻聽及精神狀況問題，竟刺傷協助執行強制就醫的員警。民俗專家、台中教育大學台文系副教授林茂賢指出，「觀落陰」純是相信與否的一種宗教儀式，信者一旦成功觀落陰，最怕的就是回不來陽間，此時必須依宗教民俗科儀化解，真的不建議民眾隨意嘗試。

林茂賢說，台灣宗教儀式多元，不乏與神明或亡者接觸的儀式，「牽亡」與「觀落陰」就是其中兩種。所謂「牽亡」，就是將亡者自陰間牽引到陽世。「觀落陰」則是藉由法師或神職者協助，讓參與者魂魄跟隨指引，靈魂出竅到靈界意即陰曹地府旅遊，或是探望往生者，屬於一種超自然現象，最早源自巫術，後成為道教方術的一種。

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至於是否真的可以觀落陰？會不會有後遺症？林茂賢說，沒有所謂真假，只有相信與否的問題，根據科學上的解釋，並非所有人都能觀落陰，要先相信才會「自我催眠」、「自我暗示」，儀式過程中參與者會先蒙眼，接著隨著法師咒語、焚香祈禱以及拍桌等引導「向前走」、「是否看到涼亭」、「有沒有看到一棵大樹或石頭」等對話，下到陰間與往生者接觸。

反之，若是其他宗教信眾根本就不相信這回事，那觀落陰的成功率幾乎是零，只是觀落陰最怕的就是活人下到陰間「回不來」陽間，也就是所謂的中邪、卡到陰，會出現精神渙散、注意力無法集中或是身體出現病兆等異狀，但鮮少會出現像該案的高雄男子一樣，具有暴力攻擊傾向的案例。

林茂賢說，畢竟宗教問題還是得用宗教儀式解決，類似「心病仍需心病醫」概念，透過科儀等法事請神明做主，召回出竅的三魂七魄；而觀落陰主要是想知道或了解，往生親友在另個世界到底過的好不好，雖具有撫慰遺族的心理安慰層面，但畢竟陰陽殊途，另個世界的人也不喜歡活人隨便「窺探」，除非真的有必要，不建議民眾隨便嘗試。

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