「還願」的代價？ 中醫師不爽神壇 自製爆裂物恐嚇被訴

2019-03-05 19:16

〔記者陳冠備／彰化報導〕47歲王姓男子準備中醫師特考，曾到一家能提供「觀落陰」服務的私人神壇「補考運」，結果如願考取，3年後，王男接到不明人士電話以台語聲稱：「為你作法作的大粒汗小粒汗，如不給付60萬元，就要對你及家人不利。」王男懷疑是神壇所為，竟自製2顆爆烈彈在神壇門口企圖引爆，神壇主人發現報警，王男得知犯行曝光逃亡，躲藏4年後仍被逮。彰化地檢署近日偵結，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇等罪嫌提起公訴。

起訴書指出，王男於2011年時準備中醫特考，透過補習班朋友介紹到田中鎮一家能提供觀落陰的私人神壇（兼陳姓壇主住處）補考運，同年王男順利考取，未料2014年8月中旬某日，王男接到2次不明人士來電表示：「為你作法作的大粒汗小粒汗，如不給付60萬元，就要對你及你家人不利。」王自忖，之前僅有前往陳男的神壇，未曾到過其他宮廟，而懷疑是該神壇內的人所為。

王男起念報復，先上網瀏覽爆裂物製作方法，再購買材料，自製2個具殺傷力有定時裝置的爆裂物，同年8月18日凌晨開車前往該神壇，途中還偷竊一面車牌換上，王男抵達後將爆裂物放在神壇門口，卻因爆裂物電力不足而未引爆。陳姓壇主早上起床發現爆裂物，心生畏懼報警，警方將查扣爆裂物比對指紋發現是王男，多次傳喚到案佈道發佈通緝。

據警方調查，神壇表示，王男有耳鳴，睡不著症狀，才放置炸彈，警方也發現王男躲避追緝期間過著刻苦生活，仍不忘自修考上其他證照，不過法網恢恢，於去年一次攔查被捕歸案。

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