留英博士研究「觀落陰」後瘋掉 揚言殺母、揮刀刺警

留英學霸博返台攻讀「觀落陰」後瘋掉，他不配合強制就醫揮刀殺4警，一、二審都獲判無罪。 （記者蔡清華翻攝）

2021/11/05 09:37

〔記者黃佳琳／高雄報導〕去年6月，高雄市楠梓警分局4名警員，會同衛生局人員前往楠梓區一處公寓執行精神病患強制就醫戒護，遭47歲鍾姓病患強力反抗，持刀棍攻擊，造成4名警員受傷，其中一警下腹穿刺送醫，一、二審都依鍾男「已欠缺依其辨識而行為之能力」判他無罪。

判決指出，鍾姓男子從小就是資優生，從雄中一路念到台大，又獲得公費留學資格到英國攻讀人類學博士班，只花了10個月就通過博士資格考，鍾男提出博士論文要寫台灣特有的《陰陽眼及觀落陰》文化，獲英國指導教授大力支持，於是鍾男於2008年後返國做研究。

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鍾男回台親自體驗完「觀落陰」後，就發現自己怪怪的，他說自己耳朵邊常聽到有人講話的聲音，他以為自己撞鬼了，沒想到後來的聲音愈來愈清楚，有時候是小女生，有時候菩薩仙女，甚至還會有年輕的10多歲男孩、國外男孩，有時裝作成熟男人，但這些人講話都是在「練肖話」。

前年4月，鍾男突然拿榔頭在街頭揮舞，路人報警後，警察趕到將他壓制送往海軍總醫院看病，自此他就覺得路人對他都有敵意，於是出院後身上會帶著鐵拐等武器防身；去年5月，鍾男花了好幾千元買刀被母親發現，鍾母擔心他會做傻事，刻意在放錢的地方少放點錢，鍾男發現後，氣得對母親破口大罵「把錢放著，滾出去」、「如果你不是我媽媽，我就殺了妳。」

鍾母自知無力管束孩子，於是對外求援，去年6月，4名楠梓分局警員前往鍾家執行戒護任務，衛生局人員還提醒，鍾男有攻擊傾向，警員不敢大意，除手槍外，還攜帶長盾、防彈盾及辣椒水等防護物品。

執行人員抵達，鍾男一看見警察，立即進入房間大聲咆哮，取出預藏的藍波刀及鋁棒與警方對峙，警員以言語安撫，未料，鍾男突然持刀及鋁棒衝向警員，警員以盾牌阻擋，試圖將鍾男推倒，但鍾男身材高大，推擠混亂中，許姓巡佐左下腹被劃一刀，造成約20公分穿刺傷，另3名警員頭部及手部也多處遭割傷，警員被迫開槍示警後退出寓所，受傷警員先送醫救治，警方隨即調派線上警網及保大警力攻堅，開槍擊中右手掌將鍾男逮捕送醫。

鍾男被依殺人未遂罪，經橋頭地署檢察官提起公訴，橋頭地院審理認為，被告病史至少12年，去年4月18日已出現情緒激躁、衝動控制差、四處遊走及疑似幻聽等症狀，且未規則使用藥物，疑似出現欲攻擊路人等情形，送醫診斷為「妄想型思覺失調症」，被告也因精神病症致使其社會等功能下降，且不配合規律精神治療，致無法完成博士學位。

高雄市立凱旋醫院對被告進行精神鑑定，認被告行為時有因精神障礙之狀態，欠缺依其辨識而行為之能力，合議庭認定鍾男「已欠缺依其辨識而行為之能力」判他無罪，但令入相當處所施以監護4年。

檢方不服提上訴，高雄高分院審理時，高雄市立凱旋醫院精神科主治醫師王富強鑑定證人身分證稱，鍾男經團隊診斷為思覺失調症，但他後續沒有規律治療追蹤，造成他服藥狀態很差，他知道他與警方對峙，但不覺得這是錯誤甚至違法的行為，基本上他的思考中都認為對方要害他，他覺得警察侵入他的家裡要迫害他，為了捍衛自己的立場、正義他要抵抗，所以不認為自己是錯誤的，在這樣的認知下，他不會克制他的行為，所以鑑定報告中才會記載他已喪失抗拒犯罪衝動的抑制能力。

高雄高分院審理後認同一審判決理由，合議庭認為鍾男因精神障礙而不能辨識行為違法，行為缺乏可責性，因此犯罪不成立，駁回檢方上訴，維持一審無罪判決，全案仍可上訴。

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