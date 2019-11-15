觀落陰看什麼？ 法師：元辰宮是關鍵

觀落陰是法師透過師法的符咒，放在民眾眼睛上，後覆蓋紅布，由法師帶領進入。法器示意圖。（翻攝資料照）

2019-11-15 22:12:25

〔記者陳薏云／台北報導〕家住台北市的王姓男子為了補考運，前往彰化田中一間神壇「觀落陰」，事後卻接到恐嚇電話，懷疑是神壇主使，因此憤而扔擲炸彈。新北市雙和宗教民俗文化協會理事長翁敏杰說，觀落陰可觀亡靈與看未來，不少人對未來迷惘就會求助觀落陰，「看到自己的元辰宮，若是房屋有破損，就是部分運氣有問題，可以透過法師協助改運。」

翁敏杰表示，觀落陰是法師透過師法的符咒，放在民眾眼睛上，後覆蓋紅布，由法師帶領進入。起初會先看到一道光，後可以看探自己的元辰宮，每個人的元辰宮都不盡相同，多為房子型態，有人是三合院；有人則是透天厝，會先從外觀看起，看是有牆面有破損殘缺，或是屋內有無漏水，這都代表運勢可能有問題。

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另外，房內會有廚房，主要是用來看探自身財運，如果廚房內的柴米油鹽等佐料有缺少，或是米缸內的米量很少，都是財運不好的證明。

如果要看考運，則可以從房子外觀以及屋內的神桌來判斷，若神桌有破損或髒亂不堪，都是運勢不好的證明，可以請求法師師法協助改運。

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