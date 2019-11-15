為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

觀落陰看什麼？ 法師：元辰宮是關鍵

觀落陰是法師透過師法的符咒，放在民眾眼睛上，後覆蓋紅布，由法師帶領進入。法器示意圖。（翻攝資料照）

觀落陰是法師透過師法的符咒，放在民眾眼睛上，後覆蓋紅布，由法師帶領進入。法器示意圖。（翻攝資料照）

2019-11-15 22:12:25

〔記者陳薏云／台北報導〕家住台北市的王姓男子為了補考運，前往彰化田中一間神壇「觀落陰」，事後卻接到恐嚇電話，懷疑是神壇主使，因此憤而扔擲炸彈。新北市雙和宗教民俗文化協會理事長翁敏杰說，觀落陰可觀亡靈與看未來，不少人對未來迷惘就會求助觀落陰，「看到自己的元辰宮，若是房屋有破損，就是部分運氣有問題，可以透過法師協助改運。」

翁敏杰表示，觀落陰是法師透過師法的符咒，放在民眾眼睛上，後覆蓋紅布，由法師帶領進入。起初會先看到一道光，後可以看探自己的元辰宮，每個人的元辰宮都不盡相同，多為房子型態，有人是三合院；有人則是透天厝，會先從外觀看起，看是有牆面有破損殘缺，或是屋內有無漏水，這都代表運勢可能有問題。

另外，房內會有廚房，主要是用來看探自身財運，如果廚房內的柴米油鹽等佐料有缺少，或是米缸內的米量很少，都是財運不好的證明。

如果要看考運，則可以從房子外觀以及屋內的神桌來判斷，若神桌有破損或髒亂不堪，都是運勢不好的證明，可以請求法師師法協助改運。

相關新聞連結：
一埸觀落陰 中醫師變炸彈客

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「還願」的代價？ 中醫師不爽神壇 自製爆裂物恐嚇被訴
2019-03-05 19:16

「還願」的代價？ 中醫師不爽神壇 自製爆裂物恐嚇被訴
男星中邪去觀落陰 乩童：你身上很多惡靈！
2018-02-16 18:42

男星中邪去觀落陰 乩童：你身上很多惡靈！
雙強聯手推案　4字頭輕鬆買板橋市區

雙強聯手推案　4字頭輕鬆買板橋市區
觀落陰？南市議員：孫中山打電話給我…沒穿衣服
2017-12-15 10:23

觀落陰？南市議員：孫中山打電話給我…沒穿衣服
慈湖「謁靈」？網友：參觀變「觀落陰」
2017-04-09 06:16

慈湖「謁靈」？網友：參觀變「觀落陰」
南勢角站旁「香榭麗池」 日商精工2-3房

南勢角站旁「香榭麗池」 日商精工2-3房
買到「觀落陰拿鐵」手搖飲 網友︰清明節特調？
2017-03-13 16:27

買到「觀落陰拿鐵」手搖飲 網友︰清明節特調？
虛擬實境科技算什麼 老祖宗神秘力量早領先！
2016-02-24 11:38

虛擬實境科技算什麼 老祖宗神秘力量早領先！

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播