一埸觀落陰 中醫師變炸彈客

2019-11-15 16:27:39

〔記者顏宏駿／彰化報導〕家住台北市的王姓男子，辛苦考上中醫師特考，但錄取後接到一通勒索電話，要求他給付60萬元現金，他懷疑對方可能是他之前為「補考運」而去「觀落陰」的彰化縣田中鎮一家神壇，王男不願付贖金，更興起報復念頭，自製2個具殺傷力有定時裝置的爆裂物，放在神壇門口前，卻幸運未引爆，經神壇主人發現報警查獲。彰化地院15日依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇等罪將他判處15年2月有期徒刑。可上訴。

而被王男指控打恐嚇電話的神壇壇主，則表示恐嚇電話非其所為；王男迄今仍不知誰是恐嚇真凶，自己卻惹上牢獄之災。

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王男在2014年如願考上中醫特考，前景一片光明的他，放榜後接到一通電話，對方稱「為你作法，做到大粒汗、小粒汗，如不給付60萬元，就要對你家人不利。」因為王男

2年前疑為「補考運」曾到田中一間神壇「觀落陰」，他懷疑是對方所為，但他沒有報 警，反而展開「私刑正義」。

判決書指出，王男具有製作爆裂物的專業知識，買得鋁粉等物，裝進空易開罐內，製作以鬧鐘控制引爆時間的爆裂物。

判決書說，2014年8月17日，王男專程從台北跑來田中作案，為免行跡敗露，還偷路邊自小客車的車牌盜掛，清晨4點多抵達神壇附近，王將爆裂物放在神壇門口前，卻因鬧鐘電力不足而未引爆。同日上午9點許，經神壇主人發現屋前有汽油味前往查看，始發現爆裂物，心生畏懼報警。警方及防爆小組到場，扣得爆裂物及相關製品，循線查獲王男。

承審法官表示，被告所製作的爆裂物，結構完整、火力強大，有強大的殺傷力，按槍砲彈藥刀械管制條例第7條規定，意圖供自己犯罪之用的非法爆裂物定刑為「死刑或無期徒刑」，審酌被告犯罪情狀尚非重大，顯可憫怒之處，但其對治安深具危險，犯後逃匿經通緝多年始遭查獲，綜合考量其坦承犯行且與被害人達成民事和解等情，判處15年2月徒刑。

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