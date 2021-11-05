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    首頁　>　社會

    槓「小英論文案」承審法官 彭文正改打行政訴訟被駁回

    北高行認為，行政法院並無審判權，因此駁回彭文正要求北院更換「確認博士論文不存在」承審法官的請求。（資料照）

    北高行認為，行政法院並無審判權，因此駁回彭文正要求北院更換「確認博士論文不存在」承審法官的請求。（資料照）

    2021/11/05 11:41

    〔記者溫于德／台北報導〕媒體人彭文正對總統蔡英文提起「確認博士論文不存在」訴訟，台北地院法官張詠惠認為彭提告顯無理由，判彭決敗訴，案經高等法院廢棄發回，北院更一審仍由張負責承審，彭不服，改打行政訴訟，請求北院改分案給其他法官，但台北高等行政法院認為並無審判權，上月29日裁定駁回；可抗告。

    北高行合議庭認為，法院分配案件時，須依事先已建立的一般、抽象規定，將案件客觀、公平、合理進行分配，與分案後的承審法官是否具法定迴避事由，或應迴避而未迴避，有所不同，但彭文正將二者混淆，且行政法院就「換法官」並無審判權，因此裁定駁回。

    彭文正前年12月在北院提起「確認博士論文不存在」之訴，他主張，蔡英文應無「西元1984年英國倫敦政經學院（LSE）審查合格的博士論文」。

    不過法官張詠惠認為，彭文正提告欠缺確認利益，判決駁回；彭上訴，高等法院認為北院訴訟程序有重大瑕疵，撤銷發回。北院更一審仍由張承審，今年4月16日開庭時，彭當面要求張自行迴避，但張認為彭未依法提出聲請而拒絕，彭不滿，另案再提民事告訴，向張提告求償200萬元並登報道歉。

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