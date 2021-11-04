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    首頁　>　社會

    太太目睹同為金融界主管夫偷吃 求償200萬獲賠

    一名太太指控同樣在金融界服務的丈夫，與出生中國的小三外遇，對2人提告獲賠45萬元。（示意圖）

    一名太太指控同樣在金融界服務的丈夫，與出生中國的小三外遇，對2人提告獲賠45萬元。（示意圖）

    2021/11/04 11:17

    〔記者溫于德／台北報導〕一名太太提出LINE對話紀錄指控同樣在金融界擔任主管、收入達3至4百萬的丈夫與出生中國的小三外遇，她還目睹2人親密行為，憤而提告求償200萬元。但丈夫說太太偷解鎖手機，LINE不能作為證據，台北地院考量太太非以強暴威脅手段取得證據，並未違反比例原則，判2人應連帶賠償45萬元；可上訴。

    太太主張，丈夫與小三自去年起傳LINE示愛，除日常關心外，還包括：「什麼味道、妳沒洗澡喔、我去幫妳洗掉…」、「妳、穿這件大衣裡面不穿、希望會成功」、「除了我，還想吃什麼嗎」、「那就吃我」、「跟妳在一起後，就不會想找別人」、「我要結束我的婚姻創造自己的未來」等語，2人並於今年1月10日發生親密行為被她撞見。

    太太認為即便夫妻感情不睦，也不得作為違背夫妻忠實義務的藉口，更不得藉此主張婚姻早有破綻，且全家人都知道先生的手機密碼，訊息畫面也是她無意間發現並翻拍，並無解鎖一事。

    但先生認為太太非法取得訊息內容並翻拍，已侵害憲法所保障的人性尊嚴核心價值與隱私權，並違反刑法妨害秘密罪，即使法院認有證據能力，也單純是他與友人間對話，無法證明外遇；他也強調，夫妻從前年起因生活習慣以及對子女教養問題的觀念不一，至少已分房睡2年，可見2人所為與婚姻是否圓滿，不具因果關係。

    不過法院若認定他應該賠償，也應審酌他長期遭太太忽視，且太太在本件糾紛發生後便搬回娘家，對兒女不聞不問，更積極進行離婚協商程序、要求分配他的財產，全然無意挽回家庭生活，加上他年薪遠少於太太、名下房屋多為父母資產等情，對他求償200萬元實屬過高。至於小三僅簡短否認外遇。

    北院根據親密照片、LINE訊息內容，認定2人侵害配偶權。北院並解釋，刑事訴訟法所中違法取得證據規定，主要目的在於抑制違法偵查、嚇阻警察機關不法，使人民免於遭受國家非法偵查，藉以保障人民基本權。

    但在民事訴訟程序中，原、被告不會因強大司法權造成弊端，因此民事庭就證據能力的審查密度，應採較為寬鬆的態度，若非有重大不法情事，不應任意以欠缺證據能力為由而拒絕採信。

    北院指出，本件先生並未舉證太太違法解鎖手機，且太太非以強暴脅迫手段採證，加上事涉男女私密之事，難有其他舉證方式取代，因此認太太舉證方式並未違反比例原則，審酌雙方學、經歷後，判2人應賠償太太45萬元。

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