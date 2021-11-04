為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    違法飛行R22直升機48次 高院判他2年徒刑 可易科罰金免入獄

    被稱為R22界的宗師級駕駛陳耀庭違飛被判刑2年，但可易科罰金免入獄。（資料照）

    被稱為R22界的宗師級駕駛陳耀庭違飛被判刑2年，但可易科罰金免入獄。（資料照）

    2021/11/04 10:38

    〔記者楊國文／台北報導〕貨運業者陳耀庭，去年9月駕駛「羅賓遜Robinson-R22」直升機違法飛行，卻因機械問題降落在新北市淡水住宅區，被依違反民用航空法起訴，陳庭訊稱，已捐出直升機做教學用途，請求輕判，士林地院認定陳共違法飛行48次，依48個非法飛航罪共判刑2年，得易科罰金216萬元、緩刑5年，高等法院今判陳２年徒刑、可易科罰金72萬元，緩刑5年，須支付公庫100萬元，免入獄；還可上訴。

    據悉，55歲的陳耀庭在台被稱為R22界的宗師級駕駛，因愛好飛行，已取得澳洲飛行資格，但在國內並無合法可飛航R22直升機，也沒有人員取得檢定證，陳的行為屬違法飛行。

    檢方起訴指出，陳耀庭於2008年曾因在宜蘭違規駕駛直升機，被判刑2月徒刑確定，不料，去年9月13日陳又違法飛行，從桃園龜山區駕駛R22直升機載友人沿海邊飛行，因機械問題，降落在新北市淡水區新市鎮住宅區，後來又返航，但違法行徑被民眾錄影PO上網。檢警同年10月9日循線查扣該直升機等證物，將陳起訴。

    陳在士林地院審理時認罪，直升機是他於2003年花費360萬元購入，案發後體認到做錯事，想為社會貢獻，並保證往後不會再犯，所以將直升機捐給國立虎尾科技大學作為學術用途，校方也已排定他到校教學日期，承諾不會再犯，請求法官從輕量刑，給他自新機會。

    士院審理認為，陳男共犯下48次違法飛行，但考量陳男偵審中均承認過錯，且自費前往虎尾科大參與相關教學活動，已盡力彌補過錯，深具悔意，即便對陳男判刑，也以暫不執行為適當，因此依48個非法飛航罪各判刑2月，共判陳男2年徒刑，每天得依3000元易科罰金，且緩刑5年，並繳交公庫300萬元，提供240小時義務勞務。全案上訴高等法院審理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國巨前總裁陳木元聲請發還被扣押直升機 台東地院駁回
    2021/10/08 14:45

    國巨前總裁陳木元聲請發還被扣押直升機 台東地院駁回
    違飛直升機駕駛出庭認罪 透露將赴受贈學校虎尾科大教學
    2021/02/23 11:35

    違飛直升機駕駛出庭認罪 透露將赴受贈學校虎尾科大教學

    台廠「保暖黑科技神褲」紅到海外
    男違飛直升機遭訴捐出飛機 士檢建法院從輕量刑
    2020/12/29 12:19

    男違飛直升機遭訴捐出飛機 士檢建法院從輕量刑
    比報廢更有意義 R22直升機被查扣 豪捐科大
    2020/12/15 05:30

    比報廢更有意義 R22直升機被查扣 豪捐科大

    到自由五倍券專區 看新聞抽林口亞昕喜來登住宿券
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播