違法飛行R22直升機48次 高院判他2年徒刑 可易科罰金免入獄

被稱為R22界的宗師級駕駛陳耀庭違飛被判刑2年，但可易科罰金免入獄。（資料照）

2021/11/04 10:38

〔記者楊國文／台北報導〕貨運業者陳耀庭，去年9月駕駛「羅賓遜Robinson-R22」直升機違法飛行，卻因機械問題降落在新北市淡水住宅區，被依違反民用航空法起訴，陳庭訊稱，已捐出直升機做教學用途，請求輕判，士林地院認定陳共違法飛行48次，依48個非法飛航罪共判刑2年，得易科罰金216萬元、緩刑5年，高等法院今判陳２年徒刑、可易科罰金72萬元，緩刑5年，須支付公庫100萬元，免入獄；還可上訴。

據悉，55歲的陳耀庭在台被稱為R22界的宗師級駕駛，因愛好飛行，已取得澳洲飛行資格，但在國內並無合法可飛航R22直升機，也沒有人員取得檢定證，陳的行為屬違法飛行。

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檢方起訴指出，陳耀庭於2008年曾因在宜蘭違規駕駛直升機，被判刑2月徒刑確定，不料，去年9月13日陳又違法飛行，從桃園龜山區駕駛R22直升機載友人沿海邊飛行，因機械問題，降落在新北市淡水區新市鎮住宅區，後來又返航，但違法行徑被民眾錄影PO上網。檢警同年10月9日循線查扣該直升機等證物，將陳起訴。

陳在士林地院審理時認罪，直升機是他於2003年花費360萬元購入，案發後體認到做錯事，想為社會貢獻，並保證往後不會再犯，所以將直升機捐給國立虎尾科技大學作為學術用途，校方也已排定他到校教學日期，承諾不會再犯，請求法官從輕量刑，給他自新機會。

士院審理認為，陳男共犯下48次違法飛行，但考量陳男偵審中均承認過錯，且自費前往虎尾科大參與相關教學活動，已盡力彌補過錯，深具悔意，即便對陳男判刑，也以暫不執行為適當，因此依48個非法飛航罪各判刑2月，共判陳男2年徒刑，每天得依3000元易科罰金，且緩刑5年，並繳交公庫300萬元，提供240小時義務勞務。全案上訴高等法院審理。

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