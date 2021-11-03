前北市體育處長涉賄圖利業者 懲戒法院裁定停職

台北市政府體育處（已改制體育局）前處長孫清泉，被裁定先行停職。（資料照）

2021/11/03 12:13

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市政府秘書處專門委員孫清泉，在擔任北市府體育處（現改制為台北市政府體育局）處長時，涉嫌收賄以圖利業者，遭人檢舉後，仍指示下屬與業者掛名合辦活動。監察院認為孫員違失情節重大，10月6日提起彈劾，北市府遂據此向懲戒法院聲請停止職務，日前獲得合議庭裁准。

彈劾文指出，孫清泉2010年2月12日起至2012年3月6日擔任台北市政府體育處處長期間，明知王姓女子是租借公園場地再轉租給攤商抽成牟利的業者，卻私下與王女頻繁接觸及往來金錢。王女不是體育團體，所辦活動是商業性質，體育處不宜擔任該活動指導單位，孫清泉仍假借權力11次核准其申請案，甚至以體育處名義代為租借場地，讓王女取得大安森林公園場地優先使用權，並獲取免除場地使用費的不正利益。

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王女2010年9月所辦活動遭民眾檢舉，台北市公園路燈管理處至現場稽核，發現體育處雖為租借場地的指導單位，但現場並無任何體育處人員，且活動現場的攤位配置、數量皆違反規定，遂以書面告誡體育處，表示如再有類似情況，公園處將依規定廢止核准使用，且一年內不受理體育處的申請案件。

孫清泉未知所警惕，甚至於王女申請的另一活動，指示體育處承辦人員掛名「共同合辦」，以利王女申請舉辦長達3日的活動路權。監委蔡崇義與田秋堇批評，孫擔任處長期間，不顧下屬及市府公園處同仁意見，一犯再犯。

監委指出，孫清泉假借權力核准王女的申請案，違反「公務員服務法」的「公務員應誠實清廉」義務；孫清泉於審核王女申請案件期間，又在程序外與對方頻繁接觸，傳送多封簡訊要求給付金錢，且收受王女交付的支票並兌現，亦違反「行政程序法」及「公務員廉政倫理規範」，違失情節重大。

監委表示，孫清泉時任機關首長，卻長期多次濫用其權力，施壓下屬，情節重大，無異議通過彈劾。

北市府收到彈劾文後，認為本案刑事部分，台北地院已於9月2日宣判，合議庭依觸犯貪污罪，判孫清泉8年4月徒刑，褫奪公權6年；職務部分，監察院又已提起彈劾，故決定向懲戒法院聲請停止職務。

懲戒法院調閱北院的判決與監院的彈劾文，審酌孫清泉的違失情節、繼續執行職務對公務秩序所產生的影響後，認為他的違失情節重大，確有先行停職的必要，日前裁准。至於孫清泉的懲戒處分，則待之後合議庭進入實體審理再行宣判。

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