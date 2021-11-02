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    保險套裝烏龍茶藏褲底想調包尿檢 毒列管男坐姿異常露餡

    許男將烏龍茶裝近保險套內，繫在腰間，隨時準備調包尿液。（記者吳昇儒翻攝）

    許男將烏龍茶裝近保險套內，繫在腰間，隨時準備調包尿液。（記者吳昇儒翻攝）

    2021/11/02 17:00

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名許姓毒品列管人口昨日上午，準備前往派出所接受採尿檢查。許男竟用保險套裝烏龍茶，並用鬆緊帶固定綁在腰際，準備調包。未料，竟遇上刑警，登門緝毒，查扣毒品。警方偵訊時，看出許男坐姿有異，直接叫他「拿出來」。許男自知難逃法網，便從重點部位拿出烏龍茶。警詢後，依涉犯毒品危害防制條例，將許男移送法辦。

    據悉，50多歲許姓男子是警方長期列管的毒品人口，平均每3個月，都會到警政機關驗尿；昨日剛好是他到派出所驗尿的時間，許男擔心沒辦法過關，便在胯下弄了一包調包機關，沒想到剛要出門，就因涉犯毒品案件，被警方持搜索票登門查緝，並起出毒品安非他命及吸食器。

    昨日上午10時30分，黃姓刑警小隊長與廖、陳姓偵查佐將許男帶回時，發現他做在椅子的1/3處，不敢往後坐，且雙手一直擺在私密部位上方，神色緊張。

    3名資深刑警一眼就發現異狀，直接詢問許男有沒有違禁品要交出。許男自知難逃法網，且已無機會調包尿液，主動站起，解開褲頭，拿出纏繞在腰間的鬆緊帶，拉到末端，發現一個用保險套裝著的黃色液體。

    許男隨即表示，裡面裝的是烏龍茶，因為藏在褲襠內，可以加減保溫，且該位置每個人大小不一，比較不容易露餡，才想說夾在兩腿中間。沒想到進到警局，警方那麼友善，讓自己坐一下，擔心坐太後面壓破保險套，所以一開始只有坐1/3。

    但因許男並未施行調包動作，因此警方認定尚未構成妨害公務或偽造文書等罪嫌，警詢後，依涉犯毒品危害防制條例，將許男移送法辦。

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    警方在許男住處起出毒品及吸食器。（記者吳昇儒翻攝）

    警方在許男住處起出毒品及吸食器。（記者吳昇儒翻攝）

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