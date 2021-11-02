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    打疫苗有塔位優惠？竹聯幫插足靈骨塔詐欺狠撈逾3000萬

    警方查扣「打疫苗，就享塔位優惠」傳單。（記者姚岳宏翻攝）

    警方查扣「打疫苗，就享塔位優惠」傳單。（記者姚岳宏翻攝）

    2021/11/02 14:57

    〔記者姚岳宏／台北報導〕竹聯幫青堂27歲徐姓男子，找來八年級生組成靈骨塔詐騙集團，針對早年買靈骨塔慘被套牢的高齡長者，佯稱有買主願出高價購買，卻以需補繳稅金及再加購套組為由才能順利交易，誘騙長者上當，半年內騙取超過3000萬元，北市有名老翁更被因此騙走400餘萬元，痛不欲生，刑事警察局循線追查，逮徐男等13人，詢後依組織及詐欺罪嫌送辦。

    警方說，近來查獲的靈骨塔詐欺集團，幾乎都有幫派成員介入，顯見幫派多角化經營，除原本就投入的線上博弈、詐騙機房、水房等，也插手其他各式詐欺，刑事局對此已密切關注。

    警方調查，徐嫌詐欺集團根據多年前流傳下來的買賣資料，掌握手上有靈骨塔的長者，打電話甚至親自登門拜訪，佯稱有買家要大量掃貨，可出高價購買長者手中被套牢多年的靈骨塔位，但表示需先付保證金及加購升級套組，買家才願意交易。

    徐嫌等人還搶搭疫苗順風車，表示響應政府推廣接種疫苗政策，製作「打疫苗，就享塔位優惠」傳單，不少長者認為這些年輕人還幫政府宣傳防疫，感覺是「正派經營」，紛投入畢生積蓄，等付錢後，對方藉口拖延或逼簽更大額合約，甚至從此消失不見，才知遇詐。

    刑事局偵七大隊深入追查，掌握公司營運據點，上週同步搜索新北市板橋、蘆洲、中和等15處相關處所，逮13嫌到案，扣押該公司大批經營資料，查扣現金近500萬元及千萬BMW i8超跑，未來將由法院供被害人求償。

    警方查扣詐團的千萬BMW i8超跑。（記者姚岳宏攝）

    警方查扣詐團的千萬BMW i8超跑。（記者姚岳宏攝）

    警方查扣近500萬元現金。（記者姚岳宏翻攝）

    警方查扣近500萬元現金。（記者姚岳宏翻攝）

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