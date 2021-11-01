11/1 今彩539頭獎開出2注！獎落桃園、新北

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

2021/11/01 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月1日）開獎的第110000261期今彩539，頭獎開出2注，由桃園市平鎮區復興里廣德街10號1樓「眾樂優彩券行」、新北市泰山區文程路18巷18號「呈旺商行」開出；第110000087期威力彩、第110000261期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第110000087期威力彩中獎號碼為「第一區：10、16、19、22、32、37，第二區：06」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共2注中獎，每注可得15萬元；肆獎共25注中獎，每注可得2萬元；伍獎共160注中獎，每注可得4000元；陸獎共1230注中獎，每注可得800元；柒獎共2289注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3539注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬6870注中獎，每注可得100元；普獎共3萬1368注中獎，每注可得100元。

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第110000087期38樂合彩中獎號碼為「10、16、19、22、32、37」，五合摃龜；四合共1注中獎，每注可得6萬7500元；三合共59注中獎，每注可得5750元；二合共1181注中獎，每注可得750元。

第110000261期雙贏彩中獎號碼為「04、06、07、08、11、12、16、18、19、21、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共108注中獎，每注可得500元；肆獎共1549注中獎，每注可得100元。

第110000261期今彩539中獎號碼為「07、12、18、25、33」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共234注中獎，每注可得2萬元；參獎共7691注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬3179注中獎，每注可得50元。

第110000261期39樂合彩中獎號碼為「07、12、18、25、33」，四合共6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共247注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9763注中獎，每注可得1125元。

第110000261期3星彩中獎號碼為「538」，正彩共41注中獎，每注可得1萬2500元。

第110000261期4星彩中獎號碼為「5191」，正彩共2注中獎，可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站 。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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