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    車子也留不住了？ 二手社團驚見疑似Toyz特斯拉愛車出售

    近日有網友在多個臉書社團PO文出售一輛特斯拉Model S P100D，其他網友認為這很可能是Toyz先前持有的愛車。（擷取自「Tesla & Taycan 等 二手車 特斯拉 保時捷電動車 中古車 商品 新舊 買賣交易」臉書社團）

    近日有網友在多個臉書社團PO文出售一輛特斯拉Model S P100D，其他網友認為這很可能是Toyz先前持有的愛車。（擷取自「Tesla & Taycan 等 二手車 特斯拉 保時捷電動車 中古車 商品 新舊 買賣交易」臉書社團）

    2021/11/01 19:08

    〔即時新聞／綜合報導〕《英雄聯盟》前世界冠軍選手、知名YouTuber「Toyz」劉偉健，先前因涉嫌販賣大麻被裁定收押，引發關注。事後不僅Toyz的YouTube頻道被接手，如今就連臉書二手車社團上，也疑似出現Toyz的特斯拉愛車求售，網友們感嘆「原車主暫時用不到車了」。

    近日來有網友在多個臉書二手車社團，接連PO出一輛特斯拉Model S P100D要出售的消息，還強調「免費超充」、「全車包膜」、「現車不用等，車況超好」等等，並標註欲出售價格為新台幣298萬元。

    不過有許多眼尖網友發現，這輛車疑似就是涉嫌販毒的Toyz先前所持有的特斯拉愛車，紛紛表示「就toyz那台阿」、「看第一眼就知道」、「原車主暫時用不到車了」。

    本報已向PO出售車文章的網友詢問，以確認這輛車先前是否真為Toyz所有，但至截稿前仍未取得該網友回應。

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    近日有網友在多個臉書社團PO文出售一輛特斯拉Model S P100D，其他網友認為這很可能是Toyz先前持有的愛車。（擷取自「Tesla & Taycan 等 二手車 特斯拉 保時捷電動車 中古車 商品 新舊 買賣交易」臉書社團）

    近日有網友在多個臉書社團PO文出售一輛特斯拉Model S P100D，其他網友認為這很可能是Toyz先前持有的愛車。（擷取自「Tesla & Taycan 等 二手車 特斯拉 保時捷電動車 中古車 商品 新舊 買賣交易」臉書社團）

    Toyz曾在YouTube頻道發布影片，說明自己對特斯拉Model S P100D的心得。（擷取自「Toyz」YouTube頻道）

    Toyz曾在YouTube頻道發布影片，說明自己對特斯拉Model S P100D的心得。（擷取自「Toyz」YouTube頻道）

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