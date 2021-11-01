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    公車站牌當畫板！台中短褲女亂塗鴨 一堆長官無端中槍

    兩面公車站牌被寫上不堪入目字眼。（圖擷自臉書社團「逗留，台中」）

    兩面公車站牌被寫上不堪入目字眼。（圖擷自臉書社團「逗留，台中」）

    2021/11/01 15:52

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名女子日前無視周遭來往人車，大辣辣在中友百貨前的公車站牌上亂塗鴨，除「貪汙」等不雅字眼，連一票政治人物及機關首長名字都無端被寫上，有民眾看不下去錄影並PO文到臉書社團，警方表示，該名女子是慣犯，將進一步通知到案究辦開罰。

    該名女子是在10月27日晚上9點多，於北區三民路上中友百貨前的公車站牌任意塗鴨，期間還曾站到塑膠板凳上，用簽字筆在兩面站牌上寫上各政治人物、主管機關首長的人名，以及「豬哥」、「窮鬼」、「貪汙」、「上床」等不堪入目字眼，完全無視當時的車來水往，寫完後還拖著一個大旅行袋，搭上公車離開。

    有民眾直擊過程看不下去，除錄影也PO到「逗留，台中」的臉書社團並留言：「台中很多公車站牌跟電箱出現很多不堪入目字眼，冤有頭 債有主!如果真有委屈可以循正常管道申訴，為什麼要用這種方式造成別人的麻煩呢？」也引起網友熱議猜測其動機。

    而轄區第二分局育才派出所表示，經了解，該名女子曾於今年6月25日於相同地點在公車站牌上塗鴨，警方獲報依社會秩序維護法「未經他人許可張貼、塗抺或畫刻於他人之交通工具、圍牆、房屋或其他建築物者」裁罰，針對該案研判，女子可能曾因違反相關法令遭取締、裁罰有關，但詳情還待了解，將通知該名女子到案說明，並依社維法3000元以下罰鍰。

    警方呼籲，民眾若有糾紛，應循正常管道調解，切勿以不法手段解決，若查證屬實，決不寬貸，依法究辦。

    女子在中友百貨前的公車站牌上亂塗鴨。（圖擷自臉書社團「逗留，台中」）

    女子在中友百貨前的公車站牌上亂塗鴨。（圖擷自臉書社團「逗留，台中」）

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