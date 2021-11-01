強押朋友妻口交還指侵 惡男判關2年 賠25萬換緩刑

基隆地院近日審結，依觸犯強制性交罪判處林男有期徒刑2年，考量雙方已達成和解，予以緩刑4年。（記者吳昇儒攝）

2021/11/01 09:15

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名林姓男子與朋友妻子小莎（化名）等多名友人，去年5月29日到市區某KTV飲酒歡唱。隔天凌晨，小莎外出提款時，林男竟起色心，佯裝要去買檳榔尾隨其後。隨後以噁心、想吐為由，將小莎騙進防火巷性侵。基隆地院近日審結，依觸犯強制性交罪判處林男有期徒刑2年，考量雙方已達成和解，予以緩刑4年。

檢警調查，20多歲的林男與小莎的丈夫、哥哥彼此間都有認識，案發前一晚，相約到市區某KTV喝酒唱歌；隔日凌晨2時許，小莎見大家喝到有點醉意，準備結帳時，發現錢包內的現金不夠支付款項，便向丈夫及友人們表示，要去附近的超商領錢。林男聽聞後，也稱要到附近的檳榔攤購買檳榔，兩人便一前一後離開KTV。

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走在前方的林男行經附近狹窄的防火巷時，跑到裡面朝著水溝猛吐，要求20多歲小莎到巷內幫自己拍背。

林男見狀竟強行抓住小莎的手摸自己的下體，還脫下她的褲子，抓住小莎的雙手強迫她口交；林男仍不罷手，隨即要將陰莖插進被害女子陰道時，遭到激烈反抗，竟仍然用手指，強制性交。

小莎倉皇跑回KTV向老公及友人哭訴，一行人衝出KTV要找林男算帳，但他早已逃之夭夭，小莎丈夫便帶著妻子到警察局報案，並到醫院驗傷；林男隔了一個禮拜才到案說明，宣稱當時因為喝醉了，不記得發生甚麼事，但印象中確實有強吻小莎，但性侵部分已完全不記得了。檢察官偵訊後，以涉犯強制性交罪，依法將林男起訴。

基隆地院審理時，雙方進行協調，林男願賠償小莎25萬元，取得她的原諒；雙方協議林男先支付5萬元，之後20萬元則分40期支付

法官認為，林男行為已觸犯強制性交罪，判處有期徒刑2年，考量他已與被害人達成和解，予以緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並應依判決書附表所示內容為給付。

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