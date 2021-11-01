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    花蓮美崙工業區旁木造老屋傳惡火 七旬夫妻躲後院逃過一劫

    花蓮市美崙工業區旁一排木造平房昨深夜11點多傳出火警，由於都是易燃物火勢相當猛烈。（記者王錦義攝）

    花蓮市美崙工業區旁一排木造平房昨深夜11點多傳出火警，由於都是易燃物火勢相當猛烈。（記者王錦義攝）

    2021/11/01 07:08

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市美崙工業區旁一排木造平房昨深夜11點多傳出火警，由於現場都是易燃物，火勢猛烈遠在數公里遠即可看見火光，其中一對七旬夫婦受困在後院近2個小時被消防隊救出，所幸只有稍微被濃煙嗆傷，沒有生命危險。

    被救出的鄭姓老翁心有餘悸地說，他們夫妻倆晚上9點多就去睡了，大概快11點的時候他起來喝水，過沒多久就突然停電，並聞到濃煙味，他往前查看發現客廳外面已經起火，所以就帶著行動不便的妻子往後面跑，躲在後院空地，但被隔壁工廠的鐵皮阻擋無法逃出。

    鄭姓老翁打電話給女兒求救，指出自己受困在後院，他會爬上後院的樹木向外呼救，消防隊獲報後，確認位置後出動電鋸從工廠後方鋸開鐵皮，把鄭姓夫妻兩人救出，婦人有吸入濃煙嗆傷，老翁則是嚇到腿軟在消防員攙扶下送往醫院觀察。

    花蓮縣消防局指出，現場約一排屋齡約40多年的木造連棟平房，外面包覆鐵皮並加蓋，由起火點向兩側延燒，由於現場太多易燃物加上風勢助長，火勢相當猛烈，消防局派出近40輛各式消防車、一百多名警、義消人員，並動用怪手現場闢出防火線阻止延燒，最後有七棟民宅遭燒毀。

    消防局長林文瑞說，第一時間火勢相當猛烈，由於傳出還有一對老夫妻尚未逃出，在獲得初步控制後有從前方進入室內搜索，但沒有發現對象，後來獲報兩人躲在後院，因此改從後方救出受困民眾，火勢延燒到今天凌晨1點多，2點多完全熄滅，進行殘火處理到3點多，詳細的起火原因還要進一步調查。

    花蓮市美崙工業區旁一排木造平房昨深夜11點多傳出火警，由於都是易燃物火勢相當猛烈。（記者王錦義攝）

    花蓮市美崙工業區旁一排木造平房昨深夜11點多傳出火警，由於都是易燃物火勢相當猛烈。（記者王錦義攝）

    花蓮市美崙工業區旁一排木造平房昨深夜11點多傳出火警，消防人員從起火後方切開鐵皮救出受困民眾。（記者王錦義攝）

    花蓮市美崙工業區旁一排木造平房昨深夜11點多傳出火警，消防人員從起火後方切開鐵皮救出受困民眾。（記者王錦義攝）

    花蓮市美崙工業區旁一排木造平房昨深夜11點多傳出火警，消防人員從起火後方切開鐵皮救出受困民眾。（記者王錦義攝）

    花蓮市美崙工業區旁一排木造平房昨深夜11點多傳出火警，消防人員從起火後方切開鐵皮救出受困民眾。（記者王錦義攝）

    花蓮市美崙工業區旁一排木造平房昨深夜11點多傳出火警，消防人員從起火後方切開鐵皮救出受困民眾。（記者王錦義翻攝）

    花蓮市美崙工業區旁一排木造平房昨深夜11點多傳出火警，消防人員從起火後方切開鐵皮救出受困民眾。（記者王錦義翻攝）

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