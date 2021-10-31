2機車碰撞波及2輛自小客 騎士卡車底送醫不治

警方趕到車禍現場處理。（民眾提供）

2021/10/31 13:37

〔記者許國楨／台中報導〕台中市南屯區今上午傳出死亡車禍，2輛機車在路口碰撞後雙雙噴飛到對向車道，再波及2輛正在路口停等紅燈的自小客，其中一名騎士還因此卡在車底，雖被消防人員救出但已無生命跡象，經送醫急救仍因傷重宣告不治，至於確實肇因及責任歸屬正由警方調查釐清中。

這起死亡車禍發生在今天上午9時41分，39歲的張姓男子當時騎車沿文山東巷騎出準備左轉忠勇路，另輛由18歲陳姓高中生騎乘的機車，則是沿忠勇路，由向上路往五權西路方向直行，此時要左轉的張男疑因未禮讓直行的陳生，加上剛騎過路口的陳生也有一定速度，陳見到張男機車後已煞車不及發生碰撞。

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這一撞導致2輛機車雙雙噴飛並衝到對向車道，還波及正在路口停等紅燈的2輛自小客，因撞擊力道猛烈，張男更因此卡在其中一輛自小客的車底，第四分局交通分隊獲報趕往處理，同時通報消防局搶救，消防人員利用器材緊急利用器材將車輛撐高後救出張男。

但張頭部有明顯外傷，已無生命跡象，經送醫急救後仍宣告不治，陳生則是全身有多處擦挫傷，但無生命危險，另外2名自小客車駕駛則未受傷，經酒測也無飲酒反應，而陳、張的酒精濃度經醫院抽血尚待檢測報告中，初步判斷是支道車未禮讓幹道車釀禍。

至於確實肇因及相關責任歸屬，警方已調閱相關路口監視器並測繪現場狀況，進一步釐清後究責。

2輛機車碰撞瞬間。（民眾提供）

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