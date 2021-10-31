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    情侶自撞車禍男死女傷 騎士想救援被電動機車撞傷

    情侶騎乘機車自撞凸面鏡，釀1死1傷。（圖：讀者提供）

    情侶騎乘機車自撞凸面鏡，釀1死1傷。（圖：讀者提供）

    2021/10/31 12:32

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大寮區今天凌晨1時36分發生傷亡車禍，林姓男子搭載女友返家途中，疑似精神不濟自撞路旁凸面鏡，送醫仍告不治，女友輕傷。車禍發生後，行經現場的賴姓機車騎士想停車幫忙，卻被一輛電動機車撞傷，肇事男子逃逸，警方正追緝中。

    林園分局調查，23歲林姓男子與25歲俞姓女友吃完宵夜後，林男騎乘機車搭載俞女準備返家，林男機車於市道188西往東方向行駛，行經光華路216巷口，突然自撞路旁凸面鏡，安全帽噴飛且鞋子散落，林男傷重意識不清送醫，仍於清晨5時不治，俞女手腳擦傷，並無大礙。警方初步了解，林男30日有上班，懷疑精神不濟發生憾事，肇事原因有待鑑定。

    該起車禍發生後，27歲賴姓男子駕駛機車於市道188西往東方向，1時39分行至林男、俞女發生車禍地點，看到前方有交通事故，急煞車打方向燈向右偏，準備停靠路旁幫忙，突然右後車尾遭不明人士騎乘電動車追撞，雙方均倒地，對方肇事後起身逕行駛離現場，賴男手腳擦傷自行就醫，由於現場無監視器，警方目前正擴大調閱監視器，查緝肇事逃逸犯嫌到案說明。

    情侶自撞車禍現場，安全帽噴飛且鞋子散落，（圖：讀者提供）

    情侶自撞車禍現場，安全帽噴飛且鞋子散落，（圖：讀者提供）

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