擁槍男被圍捕開槍輕生 傳將器捐

案發現場。（記者歐素美翻攝）

2021/10/31 12:32

〔記者蔡淑媛／台中報導〕39歲戴姓男子擁有改造槍枝，昨晚遭警方圍捕，竟持槍自轟送中山醫學大學附設醫院，近距離檢槍傷造成腦部受傷嚴重，恐瀕臨腦死，今天傳出將器官捐贈，據了解戴母已初步同意「這是能為他做的最後一件事，能幫助到更多人！」戴男目前持續救治，醫院也啟動器捐流程，如果進行2次腦幹功能測試，完成腦死判定，由於戴男年輕，可能捐出身上可用的器官。

戴男昨天遭警方圍捕時持槍自戕，子彈貫穿頭部，傷勢嚴重但仍有微弱心跳、血壓，送醫到院時瞳孔放大，醫院積極搶救及手術，但頭部創傷十分嚴重、腦部已嚴重受損，評估可能瀕臨腦死。

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戴男家屬決定為戴男器捐，認為這是能為他做的最後一件事，能幫助到更多人，院方已啟動12小時器捐觀察流程，將安排腦死判定，確認腦幹已無功能，將進行器官捐贈。

戴男子擁有改造槍枝，清水分局昨晚深到其台中市南區住處圍捕，被戴男發現，在套房陽台與警方僵持，要求警方給他20分鐘收拾東西，約30、40分鐘後房內竟傳出槍響，警方隨即攻堅進入屋內，發現戴男頭部中槍送醫，戴男房內發現留有遺書，信中只表示對不起媽媽等。

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