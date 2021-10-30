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    「草東沒有派對」女鼓手陳屍北市防疫旅館 警證實死亡多時

    國內知名樂團「草東沒有派對」的26歲女鼓手蔡憶凡，今（30）日被人發現陳屍台北市中正區一處防疫旅館內。（資料照）

    國內知名樂團「草東沒有派對」的26歲女鼓手蔡憶凡，今（30）日被人發現陳屍台北市中正區一處防疫旅館內。（資料照）

    2021/10/30 16:20

    〔記者劉慶侯／台北報導〕國內知名樂團「草東沒有派對」的26歲女鼓手蔡憶凡，今（30）日被人發現陳屍台北市中正區一處防疫旅館內，警方初步查驗，蔡憶凡已死亡多時，現場並無外力侵入或打鬥跡象，初步排除他殺，疑似輕生，死亡原因仍在釐清中。

    警方表示，蔡憶凡原在中國，入境後25日入住防疫旅館，今天下午櫃台人員聯絡蔡憶凡，卻始終沒有回應，旅館人員前往查看後，嚇見她已死亡。

    「草東沒有派對」（簡稱「草東」）成軍於2012年，是由一群住在陽明山草東街的高中生慢慢湊組而成，直到2年後才正式創團，團名也由「草東街派對」改名為「草東沒有派對」。

    草東的先期成員成員為主唱林耕佑（巫堵）、吉他手詹為筑（筑筑）、貝斯手楊世暄（世暄）、鼓手劉立（本名劉承杰）。2015年9月開始，草東的小型演出一票難求；單曲「爛泥」衝破18萬人次點閱率，2016年3月發行第一張專輯「醜奴兒」，初刷2千張供不應求，還獲得第28屆金曲獎最佳樂團等多項大獎。

    2017年草東聲勢勢如破竹，獲得金曲獎最佳樂團、最佳新人獎肯定，是受時下年輕人喜愛的獨立樂團，喜歡的理由大多是：「夠厭世」、「很有共鳴」」，讓他們可以獲得一時的發洩和找到出口。所以有人定義「草東」是「崩世代」的代言人、代表的音樂是「魯蛇之歌」。

    2017年，主唱巫堵、貝斯手世暄服兵役，暫時休團，隔年復出並展開全球巡演，至於死者則是接替原鼓手劉立參加入團。

    2021年，草東首度舉辦台北小巨蛋演唱會「不都媽生的6.0」，門票1萬1千張不到1分鐘賣完，特區A黃牛價最高炒到34500元，粉絲戲稱「草東沒有門票」，卻因新冠肺炎疫情影響而延期。

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