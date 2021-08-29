考不上正式教師求助懂命理學童爸 女控假改運真性侵敗訴

高雄某國小代理女老師多年考不上正式老師，求助命理師學童父親發生關係，她控假改運真性侵，高雄地院法官認定合意判男無罪。（情境照）

2021/08/29 19:32

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名國小代理女老師考運差，多年未能考上正式敎師，近來又希望有好姻緣，求助擅長卜卦、風水命理黃姓學童的父親，黃男稱可幫她完成2個心願費用8萬元，但須遵守「母狗守則」才能改運，2人後來在摩鐵發生關係，女老師告他性侵，黃男辯稱合意性交，出示互傳的鹹濕對話，指她曾要求退費不成，恐嚇對他的妻兒不利挨告，才反咬他性侵，高雄地院判男方無罪，仍可上訴。

判決書指出，某國小代理女老師因多年報國考教師甄選未獲錄取為正式教師，又已到適婚年齡卻未有結婚對象，自覺運勢不佳，求助於自稱擅長卜卦、風水命理以及家相學的學童家長黃男，黃佯稱女代理老師有主僕卦，需改變房間床位及生肖屬馬的貴人幫助，才能改變運勢。

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黃男表示自己的生肖恰巧屬馬可幫忙改運，他還算出2人有「主僕卦」，女老師必須遵守他所訂的「母狗守則」，才會改運帶來好運，若不服從會招受厄運，他將以主人身分命令她當母狗，學狗趴著、把腳抬起，不服從就拍打她的頭部，女老師信以為真，希望能幫她實現結婚和擔任公職老師2個心願，被告稱2個心願需費10萬元，但只收她8萬元，並稱完成心願再付錢就好。

女老師控訴黃男於2019年11月間投宿新北市某商旅，被告要求她到場並以主人身分，命令她當母狗、學狗趴著、把腳抬起，不服從就拍打告訴人頭部，佯稱她有厄運使人心生恐懼，任他強制性交得逞；10天後又在高市某商旅，被告以拖鞋拍打她頭部，要她只能穿內褲，學狗叫、狗爬，並把情趣用品口器塞入她的嘴裡，因擔心無法改運，任被告性侵得逞，但黃男只承認在新北某商旅合意發生關係，否認有何強制性交的犯行。

女老師告訴法官，被告傳給她「母狗守則」，要求稱呼他為主人並自稱「奴、狗」、服從他的指示，當時為完成心願便信以為真，黃否認恐嚇過女老師，他提出通訊對話，證明案發後2人常相約出遊，聊天嘻嘻哈哈並無異常，他懷疑2人因有些金錢糾紛，反指女老師先威脅其家人，他先報警告她恐嚇；法官審理檢視事後對話紀錄，女老師曾傳鹹濕對話，看不出有被強制性交的心情，故判被告無罪。

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