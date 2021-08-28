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    首頁　>　社會

    幼兒園師母子遇車劫2死2傷 么兒與媽媽手術後暫脫離險境

    林姓幼兒園老師全家出遊遇車劫，2死2傷。（讀者提供）

    林姓幼兒園老師全家出遊遇車劫，2死2傷。（讀者提供）

    2021/08/28 12:37

    〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣水林鄉林姓幼兒園女教師母子4人出遊遭遇車劫2死2傷，林女與小兒子經手術均已脫離險境，雲林縣政府社會處長林文志表示，水林公所將於30日設置捐款專戶，全力協助母子倆醫療及家庭重建。

    林女昨天早上開車載3名兒子出門，行經水林鄉水北村一處產業道路時，與黃姓男子所駕駛的轎車發生車禍；13、14歲就讀國中的兒子死亡，9歲么兒右前臂骨折，林母臉部有穿刺和撕裂傷，送到嘉義長庚醫院救治，經醫院開刀治療，均已脫離臉境。

    林文志指出，林女丈夫去年過世，家計陷入困境，今年初申請通過低收入戶，林女3個小孩都是很乖巧，去年3人參加北港媽祖醫院舉辦的許願活動，小朋友所許的願望都是買父親的用品，真的非常乖巧。

    林文志說，昨天社會處就接獲許多民眾要捐款幫助林家，並民眾透過社會處社會救助專戶捐助，民眾愛心讓人感動，水林鄉公所將於30日成立捐款專戶協助林家，基於事權統一及單一窗口服務，將會由公所來負責匯集社會愛心。

    林文志指出，縣長張麗善第一時間指示協助林家喪葬費用、醫療照顧費用及日後家庭重建費用等，已請夜市慈愛會協助2位小朋友喪葬費用，另外也會與教育處、衛生局等單位合作，協助小兒子與母親住院醫療費及未來復健及心理輔導等。

    雲林縣長張麗善（左）慰問家屬，指示社會處全力協助林家。（縣府提供）

    雲林縣長張麗善（左）慰問家屬，指示社會處全力協助林家。（縣府提供）

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