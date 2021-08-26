單親媽當車手沒賺還賠錢 法院再判1年1月

單親媽當車手，卻沒賺到半毛錢，台中地院考量她願賠償48萬元，輕判1年1月徒刑。（資料照）

2021/08/26 14:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市年僅23歲、獨自扶養3歲兒子的何姓單親媽媽，去年2月透過「徵才廣告」擔任詐欺車手，同時間廖姓女子受騙匯款56萬元，被何女提領一空，交給詐欺集團上手，卻沒有拿到酬勞。台中地院審理時，何女宣稱自己也是被害人，找工作時誤信騙詞，法官不採信，認為她觸犯3人以上共同犯詐欺取財罪，可處1年至7年徒刑，但考量她願意分期付款賠償廖女48萬元，輕判徒刑1年1月，可上訴。

判決書指出，何女去年2月找工作，卻遇到詐欺集團，騙徒宣稱很多海外公司為了逃稅，會偷偷匯款到台灣，工作內容是幫這些企業領出匯款，「不會有法律責任」，何女當時有所警覺，詢問「去提款機領錢，車手概念？」，詐欺集團否認是當車手，但何女雖直覺是詐欺車手，卻還是接受這份工作。

請繼續往下閱讀...

同時間廖姓女子接到「猜猜我是誰？」的詐欺電話，騙徒謊稱是廖女的好朋友，亟需借錢周轉，廖女遂將56萬元匯入指定帳戶，很快被何女領光，交給收款的不詳男子，當時何女與詐欺集團約定酬勞是1％，但收款男子沒有給酬勞，拿了56萬元就匆忙離去。

台中地院審理時，何女宣稱她不知是車手，她也是謀職受騙的被害人，法官卻認為，從何女與詐欺集團的對話，何女詢問「去提款機領錢，車手概念？」早已警覺是車手，卻仍接下此工作，辯詞不足採信。

何女觸犯的三人以上共同詐欺取財罪，可判處1年至7年徒刑，另外，她也觸犯洗錢防制法，可處7年以下徒刑，但法官考量她願意賠償廖女48萬元，每月支付5000元分期付款，輕判徒刑1年1月，可上訴二審。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法