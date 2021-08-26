行政執行署高階主管交接 蔡清祥盼勇於溝通、有錯當改

行政執行署署長林慶宗期許同仁以民為本。（記者吳政峰攝）

2021/08/26 14:00

〔記者吳政峰／台北報導〕行政執行署高階主管及分署長26日在法務部舉辦交接暨宣誓典禮，法務部長蔡清祥除了對卸任的副署長陳盈錦主動回到檢察體系、不爭取擔任主任職的風骨感到敬佩，也希望新任主管到職後，應勇於跟外界溝通，減少不必要的誤會。

蔡清祥指出，陳盈錦在行政執行體系服務了9年，建樹良多，今年主動申請回任一審檢察官，且未擔任主任職，不求官的行為，讓他非常敬佩，希望大家給他掌聲。

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而面對2位新任高階主管及7位新任分署長交接，蔡清祥強調，主管應勇於跟外界溝通，好的事情要讓社會知道，若有做錯，也不得推諉規避，而是要以面對的心態澄清及改進，才能讓機關文化更加透明與有效率。

蔡清祥希望行政執行署嚴打滯欠大戶以實現公義價值、同理並關懷協助弱勢義務人、提升執行成效讓人民有感、做好風險控管及危機處理、透過創新思維及勇於承擔責任，以型塑組織正面積極的新文化。另針對檢察官囑託拍賣的刑事訴訟等案件應盡力協助辦理，以發揮法務部檢察及執行兩大體系合作的綜效。

蔡清祥說明，本次執行機關的人事調動，除了暢通行政執行同仁陞遷機會外，也實踐法務部從一審提拔優秀檢察官出任機關首長的政策，經由人才交流，帶給執行體系相當多的領導統御及辦案經驗，回任時則將創意及企業化經營的理念帶回檢察系統。

行政執行署署長林慶宗對陳盈錦亦表肯定，直指他推動許多創新措施，例如：不動產通訊投標及法拍千里眼等；另配合防疫及抗豬瘟等國家政策，督導執行各項專案成效斐然，深獲各界肯定。

林慶宗期許新任及調任人員，多運用累積下來的歷練與智慧，繼續深耕經營，透過立即迅速執行防疫案件、暢通機關間橫向聯繫，並首重滯欠大戶執行等作為，深化為民服務，帶領同仁再創執行佳績。

此次典禮由法務部政務次長陳明堂、政務次長蔡碧仲、常務次長張斗輝、主任秘書柯麗鈴、檢察總長江惠民、調查局長呂文忠、台北、新北地檢署檢察長、法務部主管業務司處長、執行機關同仁等約45人代表觀禮。

此次異動名單如下：吳義聰接任行政執行署副署長、鍾志正接任行政執行署主任秘書、葉自強接任台北分署分署長、郭景銘接任嘉義分署分署長、吳祚延接任台南分署分署長、張雍制接任高雄分署分署長、楊碧瑛接任屏東分署分署長、王金豐接任花蓮分署分署長、周懷廉接任宜蘭分署分署長。

行政執行署高階主管26日在法務部舉辦交接。（記者吳政峰攝）

行政執行署前署長陳盈錦在行政執行機關服務9年，主動歸建檢察體系，獲得掌聲。（記者吳政峰攝）

法務部長蔡清祥期許行政執行署勇於跟外界溝通，若有錯則改之。（記者吳政峰攝）

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