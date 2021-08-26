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    北市男警2度偷拍女警洗澡 談和解還討價還價

    示意圖

    示意圖

    2021/08/26 12:43

    〔記者張文川／台北報導〕台北市警局中正一分局仁愛派出所27歲陳姓男警，去年9月趁心儀的女警在派出所浴室洗澡時，2度從隔壁淋浴間的上方，持手機偷拍，被逮後承認一時好奇而犯案，被依妨害秘密罪起訴，台北地院審理時，陳員欲出60萬元和解，但要求對方不得洩漏和解內容，並須撤回告訴，被害女警不願原諒他，法官也認為陳沒有和解誠意，未見深刻悔悟，將他2罪合併判處10月有期徒刑，可易科罰30萬元。可上訴。

    據指出，27歲的陳員單身，案發後已被記過，並調職至分局警備隊。法官依2件妨害秘密罪將陳員各判刑6月，合併應執行10月，對於竊錄罪初犯而言可謂是重判，具警惕作用。

    判決指出，該派出所當時因3樓女警寢室熱水器故障，長年失修，女警須與住在2樓的男警共用浴室，去年9月4日，被害女警在浴室洗澡，陳員卻在隔壁浴間從上方持手機偷拍她沐浴，女警渾然不覺。

    9月20日晚間陳員再次持手機越過隔板，竊錄她的如浴風光，女警聽到有異音，查覺燈光有浮動的陰影，本能地伸手往上一揮，恰巧碰到陳男的手機，她嚇得尖叫，匆匆穿上衣服衝出逮人，色狼竟是男同事，當場要求交出手機，向主管陳報，堅持提告，警方在陳員手機內找到2段被害女警的洗澡影片，她才知不是第一次被偷拍。

    陳男案發當下一度對同事宣稱「誤以為是熟識的男同事在洗澡」，才惡作劇錄影偷拍，企圖以誤會收場、讓同事誤解被害人小題大作，審理時陳員雖說願賠償60萬元，但卻要求以女警撤告為條件，還須保密和解書內容，否則要付違約金。

    法官斥責陳員企圖以誤會來掩飾自身犯行，試圖讓同事誤解被害女警，協談和解只是他討價還價以達撤告目的的手段，認定陳並非深刻悔悟，僅願以金錢換取撤告，未見真摯悔過、彌補被害人傷痛的誠意，故量處10月徒刑。

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