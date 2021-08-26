陸軍排長偽造診斷書請病假判1年2月 上訴逾期遭駁確定

李姓前陸軍排長連上訴都逾期2天，被台中高分院駁回而確定。（資料照）

2021/08/26 10:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕陸軍某機械化步兵旅的志願役李姓中尉排長，2019年間想請假免除職役，竟於網路下載醫院的診斷證明書，再用電腦軟體修改（俗稱PS），變造成罹患「惡性間葉層腫瘤」的診斷證明書，他3度請病假共16日，連長都批准，卻沒想到連長會去探病，找不到人而抓包，一審依陸海空軍刑法的意圖免除職役詐偽罪判刑1年2月，他上訴二審，卻逾期2天而被駁回，全案確定。

判決書指出，李男2016年11月起任職該部隊的中尉排長（2019年11月撤職停役），他想要請假，卻於2019年8月起，從網路下載林口長庚醫院診斷證明書圖檔，三度修改姓名與身分證號碼，偽造成自己生病假象，向連長請3次病假，共計16天。

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連長全部批准上述病假，卻感覺怪異，同年9月13日到長庚醫院探病，卻沒找到李男，之後函詢長庚醫院，亦無李男就醫記錄，上述騙局始被揭發，台中地院審理時，他坦承犯行，法官認為李男觸犯陸海空軍刑法的意圖免除職役詐偽罪，以及刑法的行使變造準私文書罪，以刑責較重的前者論處，

法官抨擊李男，身為志願役軍官，卻沒有重法守紀，竟變造診斷證明書與掛號紀錄，向部隊長官請病假，嚴重破壞兵役公平性，危害軍隊戰力及國家安全，行為實不足取，但考量他坦承犯行，判處徒刑1年2月。

李男不服而提出上訴，台中高分院卻認為，李男上訴期限是今年3月24日，但台中高分院卻是在3月26日才收到他的上訴書狀，明顯逾期2天，應予駁回，全案確定。

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