7旬翁在花蓮被騙170萬 詐團還拐他來台北想再騙95萬

劉姓老翁落入詐騙圈套，從花蓮住處跑來台北找銀行領錢。（記者王冠仁翻攝）

2024/07/29 12:40

〔記者王冠仁／台北報導〕7旬劉姓老翁落入詐騙集團假投資陷阱，先後在花蓮住處附近以面交、匯款被騙走170萬元，詐團又用假投資APP騙他帳面上獲利千萬，但出金必須再付95萬元。他跑到住家附近銀行領錢，行員報警勸阻，詐團要他搭火車前來台北找銀行領錢；想不到劉真的照做，幸虧行員通報警方，警方為了讓劉醒悟，將計就計趁他面交時埋伏逮到車手，劉最終才大夢初醒。

北市警中正一分局今天公布該詐騙集團的行騙手法，同時也再次呼籲民眾，現今詐騙手法層出不窮，勿輕信網路借貸、投資訊息，投資理財應循正常管道操作，避免錢財遭詐，如有可以訊息均可撥打165反詐騙專線諮詢、查證，共同防堵詐騙。

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警方調查，76歲劉姓老翁退休後在花蓮生活，他長期以來都有鑽研股票等投資理財的習慣；數月前他輾轉用通訊軟體加入一個投資群組，他沒發現這是詐騙集團的陷阱，詐騙集團在群組中假冒成「理財專家」，每天報明牌、貼出假的獲利單，讓劉還以為遇上難得一見的投資機會。

劉心癢難耐，下載詐團設計的假投資APP，不久後帳面上就賺得盆滿缽滿；但是劉想要領取獲利時，詐團就騙說要先付手續費、管理費，劉因此先後在花蓮住處附近，以面交、匯款方式被騙走170萬元。

詐騙集團食髓知味，又用假投資APP顯示劉帳面上獲利千萬，但隨後又騙他要提領獲利，必須再付95萬元。劉跑到花蓮住處附近銀行要提款，但遭行員關懷提問發現異狀報警勸阻；詐團不死心，告訴他可以來台北找銀行再領錢，沒想到劉真的照做，跳上火車一路搭來台北。

劉到台北後，在車站附近一家銀行表示要領95萬元，行員也發現異狀報警；員警到場後劉依然「堅信」自己即將賺大錢，不把警方勸阻當作一回事。員警為了讓他清醒，於是拿給他1百萬元假鈔，要他依約到台北車站附近面交；劉半信半疑，員警在旁埋伏，待面交時間一到，順利逮到現身的22歲邱姓車手。

據了解，邱聲稱自己每次領錢可以賺3至4千元，他平時在玻璃工廠上班，為了賺外快上網尋找兼職機會想當外送員，沒想到被叫來領錢，他為了賺錢也只好硬著頭皮幹。

警方逮到邱後，將他依詐欺罪嫌送辦，劉這時也才終於大夢初醒，發現自己落入詐騙圈套。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方要劉姓老翁將計就計、假裝與邱姓車手（右）碰面，隨後逮捕邱。（記者王冠仁翻攝）

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