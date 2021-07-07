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    上校遭爆邀女部屬飲酒 資通電軍：未踰矩卻違反防疫將嚴懲

    國防部外觀。（資料照）

    國防部外觀。（資料照）

    2021/07/07 10:38

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕駐紮於台中新社的國防部資通電軍資訊通信聯隊資通支援第二大隊劉姓上校大隊長，遭爆料今年3月曾邀請所屬區隊女性輔導長聚餐、去KTV喝酒唱歌，直至清晨才返營，遭質疑違反兩性營規。資通電軍今日表示，針對此案行政調查後，雖無逾越男女分際情事，但已違反防疫規定，將就違反軍紀要求情節檢討嚴懲。

    媒體接獲爆料指，資通電軍的劉姓上校大隊長今年3月9日晚間邀請所屬區隊2名女性輔導長等人聚餐，隨後去KTV喝酒唱歌「續攤」，直至隔日清晨才返營，遭質疑違反「具上官身份者，除不得以職權及巧藉名義邀約、強迫應酬或刻意安排飲（陪）酒情事外，無論於營內、外均不得有親密行為」、「凡團體營內外聚餐、唱KTV或卡拉OK等非公務之活動應尊重自願，不可強迫參與，亦不可強邀飲酒」，且活動「應於22時前結束。」等營規。

    不過，資通電軍今日表示，在接獲此事案極為重視，已立即進行行政調查，有關「耍官威」、「女性軍官被迫陪同飲酒」等爆料內容，均與事實不符。

    資通電軍表示，劉姓軍官在3月9日外散宿期間，確有邀約多名幹部至營外餐敘，但並未出現逾越男女分際情事；惟該員已違反防疫期間不可邀約餐敘的要求，將依調查結果，對於該員違反軍紀要求情節，檢討嚴懲。另已援引為案例宣導，落實防疫作為及強化內部管理，確維軍譽。

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