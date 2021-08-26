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    高市警：檢舉肇逃才有獎金 最高可拿6萬元

    高市警局重申檢舉魔人、達人都沒獎金，唯有檢舉肇逃獎金最高6萬元。（警方提供）

    高市警局重申檢舉魔人、達人都沒獎金，唯有檢舉肇逃獎金最高6萬元。（警方提供）

    2021/08/26 08:55

    〔記者黃良傑／高雄報導〕民眾常誤以為交通檢舉達人有豐富獎金才會四處拍錄、檢舉，高市警局交通大隊今天重申不會發給檢舉達人或魔人一毛錢，但編有檢舉肇逃獎金預算，檢舉肇逃不僅助人，最高還有6萬元獎勵金可拿。

    交通大隊表示，車禍發生時，若肇事車輛逃逸無蹤，因未保全現場，難以釐清事發經過，受害人往往求償無門，高雄市政府為獎勵民眾檢舉肇事致人傷亡逃逸案件，提高破案率並確保民眾權益，訂定「高雄市檢舉交通肇事致人傷亡逃逸獎勵辦法」，鼓勵市民朋友對於肇事逃逸案件能提供相關資料，協助警方偵辦。

    民眾只要到發生地轄區分局報警或打110報案，將目睹肇事經過、車輛號牌，或提供車內行車紀錄器等具體事證，交由警方調查，因而協助警方順利破獲肇逃案件，即可申請獎金，高雄市政府每年均編列民眾檢舉肇事逃逸獎勵金，等待正義使者領取。

    依據獎勵辦法規定，民眾如提供事證協助破案，交通肇事致人受傷案件，每案獎勵金新臺幣3千元、致人重傷每案新臺幣2萬元、致人死亡每案新臺幣6萬元，警方表示，近兩年均有民眾協助警方偵破肇事致人死亡逃逸案件，每件獲頒獎勵金6萬元。

    警方呼籲民眾踴躍提供行車影像等資料檢舉，既可幫助被害人，又有獎金可拿，也提醒民眾，肇事應即採取救護措施及依規定處置，並通知警察機關處理，以免受罰，若肇事致人受傷或死亡而逃逸，還需負肇事逃逸之刑事責任。

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