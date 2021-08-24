屏縣警局長交接 潘孟安要求防疫及防範非洲豬瘟列重點

屏東縣警局長交接典禮，新任局長劉印宮（右一）在縣長潘孟安（右二）、警政委員許錫榮（左二）監交下，從副局長林英仁（左一）手中接下印信。（記者葉永騫攝）

2021/08/24 17:31

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣警局長今天下午舉行交接典禮，由縣長潘孟安主持，要求當前的任務以防疫及防範非洲豬瘟為重點。新任縣警局長劉印宮表示，將做好掃黑、肅槍、緝毒、打詐的治安四大工作。

交接典禮於今天下午在縣警局大禮堂舉行，縣長潘孟安主持，由警政署警政委員許錫榮擔任監交人，地方民意代表、情治機關首長與各界代表皆前往觀禮。

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新任警察局長劉印宮，中央警察大學52期行政警察學系、中央警察大學警政研究所21期碩士畢業，歷任桃園市警察局民防管制中心主任、公共關係室主任、交通警察大隊大隊長、大園、楊梅、中壢分局長、警政署民防指揮管制所長等重要職務。

潘孟安肯定卸任局長李文章任內表現，期待新任局長劉印宮在既有堅實的基礎上，繼續領導全體警察同仁全心全力投入屏東縣的治安維護工作，確保民眾生命、財產安全，而目前更應該以防疫為重點，並且加強非洲豬瘟的防範與查緝工作。

劉印宮表示，除了做好掃黑、肅槍、緝毒、打詐的治安四大工作外，交通也列為工作要點，而現在則是把防疫、防範非洲豬瘟擺在第一位，全力做好相關的工作。

屏東縣警局長劉印宮宣誓就職。（記者葉永騫攝）

屏東縣警局長交接典禮由縣長潘孟安主持。（記者葉永騫攝）

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