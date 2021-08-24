中市高階警官異動交接 盧秀燕：營造最宜居安全城市

台中市警局高階警官異動，今天舉辦布達交接典禮。（市警局提供）

2021/08/24 14:31

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局高階警官異動，今天舉辦布達交接典禮，主持典禮的市長盧秀燕致詞時表示，直轄市分局長及大隊長是警察機關的重要職務，此次新任的分局長及大隊長共9人，都是經過各項重要警職的歷練，學識經驗豐富，相信未來一定能夠勝任新職，在新的工作崗位上都能有更好表現，營造中市成為最宜居的安全城市。

台中市警局指出，此次警局高階主管異動，其中副局長劉耀欽榮調基隆市警局長，督察長邱文亮及刑事局副局長鄧學鑫榮調警局副局長，南投縣警局副局長呂新財榮調警局督察長，南投縣警局副局長陳世寶榮陞警局警政監，第六分局長吳耀南及刑大大隊長陳炯旭分別榮陞保二總隊及航警局主任秘書，保安警察大隊大隊長王子雄及民防管制中心主任許豐統分別榮調台南市學甲分局長及新竹縣警局副局長。

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另外有9位新任分局長及大隊長異動，原任清水分局長張啟祥調任第一分局分局長，原任高雄市警局旗山分局長游永中調任清水分局長，原任第二分局長蔡元戎調任第六分局長，原任霧峰分局長陳家銘調任第二分局長，原任大甲分局長李建興調任霧峰分局長，原任和平分局長吳燕山調任大甲分局長，原任資訊室主任陳祥麟調任和平分局長，原任刑事局偵四大隊大隊長林明佐調任刑大大隊長，原任公共關係室主任劉其賢調任保安警察大隊長。

主持布達典禮的市長盧秀燕致詞時表示，台中市治安、交通及為民服務等各方面均在穩定中持續精進，尤其近2年各類刑事案件發生數持續減少且犯罪率包含每10萬人口「全般刑案發生數」、「全般竊盜發生數」、「詐欺犯罪發生數」及「暴力犯罪發生數」均持續維持六都最低，執行各項治安全國性查緝專案亦均名列前茅。

另為因應疫情衝擊，警局全體動員結合市府相關局處協助執行各項防疫工作，有效防止疫情擴散，成功守護市民安全，除對警局同仁表示高度肯定與感謝外，也要提醒同仁，在維護治安及追求工作績效同時，亦應注意執勤安全，提升執勤效能及服務品質，體察民眾的需求，營造成為最宜居的安全城市。

市長盧秀燕主持交接。（市警局提供）

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