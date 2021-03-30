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    高雄警界人事再爆爭議！市警局澄清：周信宏是被慰留支援的

    高市議會國民黨團今開記者會，質疑綠營高層介入警界人事。（記者王榮祥攝）

    高市議會國民黨團今開記者會，質疑綠營高層介入警界人事。（記者王榮祥攝）

    2021/03/30 18:39

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市警局人事調整再生爭議！高市議會國民黨團今爆料，高雄市刑大支援市警局公關室的警務員周信宏，原本發布調任六龜分局茂林派出所所長，人事案臨時喊卡，改換他人前往上任，質疑綠營高層介入警界人事。對此，高市警察局強調，周信宏是被「慰留」繼續支援市警局公關室，並無動用關係抗調一事，議員指控內容與事實不符。

    高市議會國民黨團議員黃紹庭、童燕珍、陳玫娟與李雅靜今開記者會，指上週五公布的高雄市中階警官人事令中，繼署長愛將酒駕被爆高升爭議喊卡後，又爆出有綠營中央高層黑手，介入另一樁所長人事案。

    藍營引述警界人士提供訊息，原本被調任六龜分局茂林派出所的所長周信宏，疑因不滿職位不佳，在人事公布後竟透過管道動用綠營中央高官「關心」，硬是「抽樑換柱」、臨時改換調任另位方姓所長候補到任。

    議員大酸「小英男孩」想去哪就去哪，質疑警察人事制度在民進黨完全執政下，已被破壞殆盡、蕩然無存，全體警員士氣及尊嚴淪為人事鬥爭犧牲品。

    對此，高市警察局澄清指出，原刑大警務員周信宏為列册候用警務員所長，自109年11月15日起支援公關室，該局於今年1月13日檢討人事調整案時，因公關室業務需要主動提出周員繼續支援該室，經周員同意、故暫緩派補周員擔任本局分駐（派出）所所長職務。

    市警局指出，3月26日核定中階警察人事調整名冊，因周員仍為列冊候用警務員所長人員，為維護渠權益，予核調六龜分局茂林分駐所警務員兼所長，後因公關室業務需要，主動提出周員繼續支援，經周員同意，才將他改調整左營分局警務員並繼續支援公關室，由左營分局方姓警務員調整六龜分局茂林分駐所警務員兼所長。

    市警局強調，周員係應本局公關業務需要放棄擔任所長職務，志願繼續支援，並非記者會所述動用綠營高層抗調，高雄市議會國民黨團所述與事實內容不符，特予澄清說明。

    藍營議員酸警界出現「小英男孩」，想去哪就取哪。（國民黨團提供）

    藍營議員酸警界出現「小英男孩」，想去哪就取哪。（國民黨團提供）

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