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    狂砸330萬元跟直播主聊天 富男驚醒討錢卻少一個程序

    翁男在影音平台砸了330萬元買點數跟直播主互動。（記者吳政峰翻攝）

    翁男在影音平台砸了330萬元買點數跟直播主互動。（記者吳政峰翻攝）

    2021/08/24 13:24

    〔記者吳政峰／台北報導〕一名翁姓男子2017年間上直播影音平台註冊兩組帳號，為了跟直播主互動，狂砸330萬元購買點數，而後他突然不知何故突然驚醒，2020年間以律師函通知平台業者解約，想要把剩餘點數、約301萬6757元索回，但被拒絕。翁男不服，提起請求返還剩餘儲值款訴訟，高等法院認為他應先踐行催告返還程序，才能提告，24日判其敗訴，仍可上訴。

    翁男2017年11月間透過網路，在影音平台註冊2組帳號，共匯款高達330萬元購買點數，以利跟直播主互動。到了2020年間，他突然驚醒，花錢委請律師發函，通知平台業者要終止儲值點數契約，並請求將剩餘點數依照購買時的比例換算後，折算成301萬6757 元還給他。

    平台業者拒絕，翁男火大，提告請求返還剩餘儲值款。一審台北地院判翁男敗訴，全案上訴高院。

    高院指出，該影音平台提供「影音直播」與「社群交友」服務互動，使用者可以透過平台隨時進行直播，或與直播主進行聊天、送禮等互動，契約並未約定不能中止，換言之，翁男確實可以隨時終止契約的影音互動服務部分。因此，翁男2020年間以律師函對業者終止契約，確實有效。

    高院認為，翁男透過購買儲值點數，可隨時提取作為打賞直播主或與直播主互動、玩遊戲等使用，保有自由使用的權利，此一性質與消費者在金融機構處開設活期儲蓄存款帳戶，可隨時領取帳戶內存款具有消費寄託的性質相似。故使用者與平台業者應適用消費寄託的法律關係，並準用消費借貸規定。

    但高院強調，依民法相關規定，翁男終止跟平台業者之間的契約關係後，應該先「催告」業者返還點數，如果業者不能返還點數時，翁男才能請求把點數換算成金錢。但翁男以律師函終止契約，逕行請求業者把點數換算成現金並返還，程序上於法不合，故合議庭評議後維持翁男的敗訴判決，可上訴。本案合議庭成員分為審判長黃嘉烈、陪席法官張文毓、受命法官高明德。

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