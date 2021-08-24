BMW大7衝釣魚池攏係假！ 4嫌詐領153萬車體險理賠被起訴

新北市淡水區小坪頂一處釣魚池，去年2月27日有一輛BMW 750轎車衝入滅頂，檢警事後查出是詐保集團所為。（資料照）

2021/08/24 11:39

〔記者錢利忠／台北報導〕以49歲王姓男子為首的詐欺集團，涉嫌購買中古雙B名車，偽造買賣合約報高車價後，投保7萬多元的汽車全險，再故意將車開入水池，製造假車禍詐保153多萬元保險理賠；台北地檢署調查後，依加重詐欺取財罪將王男等4名同夥起訴。

檢方調查，前年10月15日，王男透過李姓人頭低價買進一輛BMW 750二手車後，向旺旺友聯產物保險投保153萬7000元的乙式車體損失險，之後王男利用林姓人頭帳戶，分期付款刷卡繳付第1期車險7萬1568元後，即指使陳姓同夥製造假車禍。

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去年2月27日下午4點多，陳男聽從王男指示，開車行經新北市淡水區小坪頂路口時，故意將車開進釣魚池，製造連人帶車掉入水池的假車禍，再委請李姓同夥以車體毀損為由申請保險理賠。

保險公司後來會勘認定，該車的修車費高達112萬4532元，修理費用已超過推定全損金額的102萬5974元，即認定為全損，予以理賠，共匯款153萬7000元至李男帳戶；王男去年6月收到李男帳戶內的款項後，分別分給同夥1萬至5萬元不等的報酬。保險公司懷疑被詐保，出險後報警提告，全案因而曝光。

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