為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    BMW大7衝釣魚池攏係假！ 4嫌詐領153萬車體險理賠被起訴

    新北市淡水區小坪頂一處釣魚池，去年2月27日有一輛BMW 750轎車衝入滅頂，檢警事後查出是詐保集團所為。（資料照）

    新北市淡水區小坪頂一處釣魚池，去年2月27日有一輛BMW 750轎車衝入滅頂，檢警事後查出是詐保集團所為。（資料照）

    2021/08/24 11:39

    〔記者錢利忠／台北報導〕以49歲王姓男子為首的詐欺集團，涉嫌購買中古雙B名車，偽造買賣合約報高車價後，投保7萬多元的汽車全險，再故意將車開入水池，製造假車禍詐保153多萬元保險理賠；台北地檢署調查後，依加重詐欺取財罪將王男等4名同夥起訴。

    檢方調查，前年10月15日，王男透過李姓人頭低價買進一輛BMW 750二手車後，向旺旺友聯產物保險投保153萬7000元的乙式車體損失險，之後王男利用林姓人頭帳戶，分期付款刷卡繳付第1期車險7萬1568元後，即指使陳姓同夥製造假車禍。

    去年2月27日下午4點多，陳男聽從王男指示，開車行經新北市淡水區小坪頂路口時，故意將車開進釣魚池，製造連人帶車掉入水池的假車禍，再委請李姓同夥以車體毀損為由申請保險理賠。

    保險公司後來會勘認定，該車的修車費高達112萬4532元，修理費用已超過推定全損金額的102萬5974元，即認定為全損，予以理賠，共匯款153萬7000元至李男帳戶；王男去年6月收到李男帳戶內的款項後，分別分給同夥1萬至5萬元不等的報酬。保險公司懷疑被詐保，出險後報警提告，全案因而曝光。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    短短3年半發生43次車禍 計程車運將涉詐欺起訴
    2021/01/14 19:46

    短短3年半發生43次車禍 計程車運將涉詐欺起訴
    罕見！ 「撞車手」要錢不要命 破百時速撞進口車詐保逾2千萬
    2020/09/08 18:07

    罕見！ 「撞車手」要錢不要命 破百時速撞進口車詐保逾2千萬

    富蘭克林推智能定期不定額 以期提高投資勝率
    騎士暗夜直撞對向轎車險喪命 被控假車禍詐保判無罪
    2019/10/21 14:46

    騎士暗夜直撞對向轎車險喪命 被控假車禍詐保判無罪
    請友人演假車禍 兄弟詐保3人送辦
    2018/03/13 06:00

    請友人演假車禍 兄弟詐保3人送辦

    LTN金牌風雲榜 中獎名單點我看
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播