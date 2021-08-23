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    首頁　>　社會

    逆子把母趕出家門還襲警 法官判拘役40天

    基隆邱姓子不但把母親趕出家門還襲警，基隆地院近日審結，認定觸犯妨害公務罪，判處拘役40天，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    基隆邱姓子不但把母親趕出家門還襲警，基隆地院近日審結，認定觸犯妨害公務罪，判處拘役40天，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    2021/08/23 16:21

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名邱姓男子今年2月8日中午將母親趕出家門，邱母只好向里長求助，並報警處理。警方到場後，要求邱男開門，但他得知員警是為了母親的事而來，馬上關上大門，卻被吳姓警員用腳抵住。邱男竟用手拉扯吳員衣領，導致吳員受傷。基隆地院近日審結，認定邱男觸犯妨害公務罪，判處拘役40天，得易科罰金。

    據悉，案發前1個月，邱男就曾因與母親發生口角爭執，動手毆打母親，後來取得母親原諒，才撤回告訴。沒想到，邱男卻又將母親趕出家門。

    檢警調查，案發當天邱母被兒子趕出家門後，跑到里長辦公室向里長求助，並請其幫忙報警處理，巡邏的吳、洪姓警員立刻趕往邱家，並找邱男詢問調查。

    邱男應門後，聽聞警員提及母親事宜，得知對方來意，心生不滿，拒絕回應並欲關上大門，吳員趕緊用腳抵住大門，並將門推開；邱男無視對方警職身分且正在執行公務，竟拉住吳員衣領，被警方喝止也不罷手。

    吳員只好拿出防衛噴霧朝邱男噴去，他才鬆開雙手，但警員的頸部則有挫傷及擦傷，左手腕也有挫傷情形，隨即將邱男帶回偵訊，並依妨害公務移送基隆地檢署偵辦。檢察官偵訊後，依涉犯妨害公務罪將邱男起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

    法官審理後，認定邱男拉扯警方頸部行為已觸犯妨害公務罪，判處拘役40天，得易科罰金4萬元。

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