嗆殺父母、把老父送養老院 逆子起訴

新北地檢署。（資料照）

2021/06/17 13:08

〔記者王定傳／新北報導〕陳姓男子因對父母家暴，明知父母有民事通常保護令，卻仍以言語恫嚇：「要把你們殺掉、要把老父親送去養老院、要把老母親打死，已經想好怎麼讓老父親死」，甚至還出手毆打老母親，他日前因交通違規遇警盤查又出言辱警被逮；新北地檢署今日依違反家庭暴力防治法及刑法侮辱公務員罪嫌起訴陳男。

檢警調查，陳男因對父母家暴，法院於去年12月間核發民事通常保護令，裁定陳男不得對父母實施家暴、騷擾，並應於今年2月17日前遷出住處後，遠離住處至少100公尺，並應完成認知教育輔導12週。

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但今年1月30日下午，陳男竟失控對著父親嗆說：「要殺掉你跟母親、要把你送去養老院」，同年3月25日下午，他因擺放物品與母親發生爭吵，竟出手毆打母親，還恫嚇：「要把妳打死、已經想好要怎麼讓老父親死」，且他未按照保護令規定遷出住處，繼續居住在屋內。

今年4月13日下午1時許，陳男在新北市板橋區文化路與漢生東路口，因交通違規遇警盤查，不滿被告發，出言辱警：「操你媽、王八蛋」，當場被逮；檢方認為他違反「家庭暴力防治法」中的違反保護令罪嫌及刑法侮辱公務員罪嫌，今日將他起訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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