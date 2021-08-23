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    遠航前董座顧問控公司未發放資遣費 求償98萬餘元敗訴

    遠航前董座顧問曾金池控公司未發放資遣費98萬餘元，獲判敗訴。（資料照）

    遠航前董座顧問曾金池控公司未發放資遣費98萬餘元，獲判敗訴。（資料照）

    2021/08/23 14:01

    〔記者溫于德／台北報導〕遠東航空前董事長顧問曾金池，不滿公司前董事長鄭晴文前年4月10日以口頭通知自隔日起不用上班，卻未發放資遣費98萬餘元，提告請求給付。北院認為曾提告並無理由，近日判決敗訴；可上訴。

    曾金池主張，自己從2014年5月31日起擔任遠航董事長顧問，然而，郭晴文前年4月10日口頭告知自隔天起不用上班，而薪資、勞保、健保雖計算至同年月30日，卻未依勞基法規定發放資遣費。

    曾金池認為，他在被通知解雇當天，已口頭告知遠航違反勞動契約，並依他月薪18萬元計算，要求遠航給付資遣費98萬餘元。

    遠航解釋，曾金池獲聘為董事長顧問後，公司對外均稱曾為公司「營運長」，負責綜理公司各項營運事務，職務性質屬「委任關係」的經理人，與遠航間並非僱傭關係，無法依勞基法請求資遣費，且公司還曾給曾離職金100萬餘元。

    遠航並指，曾金池知悉遠航業務祕密，卻在外涉立創源資本管理有限公司，其營業項目為「投資顧問業、航空器及其他零件批發業、不動產租賃業」，顯然違反經理人忠實義務。

    北院指出，曾金池雖主張自己口頭告知因為遠航違反勞動契約，但遭遠航否認，加上曾並未提出證據證明，因此不論雙方是勞動契約或是委任契約，均已於前年4月30日合意終止，判曾敗訴。

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