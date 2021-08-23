消防無線電使用有盲點！南消學者研究獲6大改善重點

台南市長黃偉哲（前左三）到消防局了解消防員在火場操作無線電可能面臨的問題。（圖：南市消防局提供）

2021/08/23 12:29

〔記者王俊忠／台南報導〕據統計國內近10年有42名警消人員在救災時殉職，監察院調查認為桃園敬鵬工廠大火6殉職警消無線電可能受環境因素蓋台；NCC也認為無線電發射會受到干擾。台南市消防局據此邀集學者專家耗時半年研究，確認消防無線電有使用上的盲點，獲得6大改善重點。

南市消防局災害搶救科會同救災救護指揮中心，並邀請天線工程及熱力學等4位學者，包括成大航太所教授呂宗行、高雄科大光電所教授陳華明、空軍官校航電系副教授陳建宏、空軍航空技術學院機械工程科助理教授翁志遠及台南通訊義消蔡偉哲組成研究團隊，針對火場救災通訊安全進行半年兩階段探討及實驗，得到6項重大改善結論，23日上午在消防局公布研究成果。

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研究團隊表示，以往消防員把無線電放在口袋，因人體是發熱體，口袋內的無線電可能熱當機，1、為此全面對南市消防員配置無線電專用袋，掛在肩膀處氣瓶背架上方，方便調整無線電天線垂直朝上發話，維持火場救災通訊品質。

2、建議NCC（國家通訊傳播委員會）新增現行消防無線電專用頻率，由VHF頻段擴增到通訊品質更好的UHF頻段400MHz以上。

3、使用無線電時要把天線調整為垂直向上方向，因為無線電天線與地面呈平行方向，會侷限發話範圍，垂直向上能有效發射出去；4、義消蔡偉哲意外發現有1品牌的LED照明燈，能作為無線電天線檢測器，按下無線電發話鈕，LED燈出現閃爍燈號即顯示天線訊號發送正常。

5、在火場遇大火濃煙時操作無線電要採取蹲姿，因蹲姿通訊功率最大、側姿次之、臥姿最小，因臥姿會使無線電遭人體覆蓋。

6、操作無線電要在濃煙層以下，研究顯示濃煙層以上煙霧溫度極高會造成無線電溫度驟升，使無線電超出安全操作溫度，造成無線電內部線路燒融或故障。

台南市長黃偉哲與消防局長李明峯都說，南市消防局是個非常勇於嘗試面對各種問題時即設法改善解決的團隊，此次針對無線電通訊障礙問題，發掘出通訊救災安全盲點，不但讓消防人員進出火場通訊聯絡有多一層保障；對於第一線打火救災的消防弟兄安全更是重要的關鍵點，南市消防能發掘無線電通訊障礙問題，造福全國消防人員，也是全民之福。

義消蔡偉哲示範以特定LED燈檢測消防無線電發話功能情形，LED亮燈是指無線電發話正常。（記者王俊忠攝）

南市消防局長李明峯（左三）感謝協助研究改善消防無線電使用盲點的學者專家團隊。（記者王俊忠攝）

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