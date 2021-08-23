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    75歲婦南寮遊客中心晨運 遭6流浪犬追逐摔倒送醫不治

    從監視器畫面可發現王姓婦人被狗追逐的情況。（記者蔡彰盛翻攝）

    從監視器畫面可發現王姓婦人被狗追逐的情況。（記者蔡彰盛翻攝）

    2021/08/23 12:28

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市75歲王姓婦人21日清晨前往南寮遊客中心散步晨運時，遭到6條狗追逐，王婦情急下摔倒頭部撞擊地面昏迷，緊急送醫手術仍不治，檢察官指示警方將肇事的犬隻逮捕到案，檢查有無植入晶片，以追查是否有飼主責任。

    新竹市動物保護及防疫所長楊家民表示，對婦人不幸意外身故感到非常難過與遺憾。在遊蕩動物管理方面，動保所接獲民眾通報後，會派員至現場進行犬隻評估及對有攻擊疑慮的犬隻進行捕捉。以上週為例，動保所在漁港北側堤防周邊捕獲6隻遊蕩犬，獲悉婦人遭到犬隻包圍意外後，動保所昨22日上午亦在旅遊服務中心附近捕獲4隻遊蕩犬，將持續加強巡查漁港周邊的遊蕩犬。

    動保所表示，因應動保法零撲殺政策及動保意識提升，對流浪動物需採取特定對象的精準捕捉，此外，部分民眾固定餵養南寮漁港犬隻，造成遊蕩犬聚集。政府除一再呼籲勿違法棄養，並避免餵食遊蕩犬，動保所也會持續巡捕具攻擊性犬隻。如果遇到狗狗因守護領域追逐人，建議可大聲喝止予以嚇退，並以面向犬隻方式緩步遠離。

    21日清晨7點有民眾經過南寮遊客中心，發現有狗一直吠，看見有婦人躺在地上，仍有呼吸聲，但神智不清，呈現昏迷狀態，於是通報119到場。

    婦人經送往台大醫院新竹分院急救，原本到院前呼吸心跳停止，經急救後恢復心跳呼吸，經緊急開顱手術清除血塊，仍於21日晚間因急性硬腦膜下出血宣告不治。

    警方調閱案發時現場監視錄影，發現75歲的王姓婦人在散步時，遭6隻狗群起直追，王婦因摔倒頭部撞擊地面，導致傷重不治。

    為了追查責任歸屬，新竹地檢署檢察官率法醫相驗遺體時，指示警方追查肇事的犬隻身上是否有晶片，如果犬隻是有主人飼養的，則主人可能涉及過失致死刑責。

    家屬說，王婦原本都在港南育樂中心附近晨運，近3天才到南寮遊客中心晨運，沒想到就遇上這個劫難。

    死者女婿上總統蔡英文臉書，要求當局對丈母娘受流浪犬攻擊冤死一案，因為流浪動物管理不當，導致層出不窮的受傷、死亡，必須公開道歉。

    王婦的女婿在總統臉書上發文。（取材自臉書）

    王婦的女婿在總統臉書上發文。（取材自臉書）

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