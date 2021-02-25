獨家》1隻1萬元「藍寶堅尼雞」慘被流浪犬整籠「屠殺」全咬死

南投蕭姓農友飼養的「藍寶堅尼雞」，有時還會呈現金屬光澤，令人嘖嘖稱奇。（記者謝介裕攝）

2021/02/25 08:45

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣蕭姓養雞農飼養一種奇特又珍貴的「西馬尼烏雞」，從頭到腳一身黑，在某些角度下還會呈現耀眼的金屬光澤，而有「雞中藍寶堅尼」封號，惟從今年1月以來，雞舍頻遭流浪犬突襲，日前更遭到前所未見的「屠殺式」襲擊，整籠20多隻雞都被咬死，累計迄今約有200隻慘遭流浪犬「毒手」，初估損失逾上百萬元，令雞農叫苦連天。

南投蕭姓農友飼養的雞隻從頭到脚一身黑，十分罕見、珍貴而有「雞中藍寶堅尼」封號。（記者謝介裕攝）

惟更令雞農氣憤的是，在向南投縣家畜疾病防治所陳情、反映過程中，防治所人員一度以人力有限為由，聲稱可借其誘捕籠，要其自己抓，雞農則反問防治所人員：「你的薪水要不要也給我領?」，實在叫人難以接受，並嗆聲表示，自己的損失應與公務員怠忽職守有關，將與律師研究依循國賠管道提出求償的可行性，以捍衛本身權益。

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南投蕭姓農友飼養的「藍寶堅尼雞」等各式雞隻，一夜之間被流浪犬咬死20多隻，損失慘重。（記者謝介裕翻攝）

「西馬尼烏雞」原產於印尼爪哇，係屬罕見的雞隻品種，當地人把這種雞當成祥瑞的象徵，此雞不只外表能看到的地方是黑的，連內臟、骨髓等也都是黑色，而這特殊的樣貌全都源自於牠們祖先於800年前出現的遺傳物質突變，這種突變導致牠們「纖維色素增生」，因而促進了黑色素細胞的增殖，也才被稱為「雞中的藍寶堅尼」。

南投蕭姓農友對於南投縣家畜疾病防治所要出借誘捕籠一事，相當無法接受。（記者謝介裕攝）

蕭姓雞農表示，台灣目前市場行情「藍寶堅尼雞」成年公雞或母雞每隻1萬元起跳，剛孵化的小雞每隻也達1000元的高行情，目前多半被作為觀賞用途，因此，前天上午5時許起床外出晨運前，也特別繞道雞舍進行巡視，結果發現雞舍棧板、圍網等設施遭流浪犬咬破，諸多雞隻也早已死於非命，進一步清查發現被咬死的雞隻達20多隻，也是受害最慘重的一次。

南投蕭姓農友將雞舍更改為塑鋼材質防範流浪犬來襲。（記者謝介裕攝）

蕭姓雞農說，流浪犬突襲雞舍並非個案，鄰近的林姓農友也與他有同樣遭遇，然而，多次求助南投縣家畜疾病防治所仍未適時獲得幫助，令人相當失望，也才萌生訴諸國賠念頭，同時也將雞舍設施由棧板更改為塑鋼材質，以防範流浪犬再次來襲。

南投縣家畜疾病防治所出借誘捕籠前，當事人須填寫申請書情形。（記者謝介裕攝）

南投縣家畜疾病防治所長唐佳永表示，23日受理雞農陳情雞舍內20多隻「藍寶堅尼雞」被狗咬死後，曾在早、中、晚3個時段派員前往捕捉流浪犬，無奈並無所獲，才會依照中央「公私協力」作業及程序，希望雞農能先借誘捕籠予以防範，畢竟該所負責捕捉流浪犬的員工只有4人，也不可能日以繼夜長期守候，萬一流浪犬又來了，也才可與其對抗並減少損失，這完全是出於一番好意，絕非卸責、怠惰。

南投蕭姓農友指流浪犬破壞棧板及網子入侵雞舍情形。（記者謝介裕攝）

儘管縣內只有1座公立動物收容所，去年完成改建啟用後，犬貓不再混養，但犬隻收容上限僅280隻；貓咪則是100隻，目前也都呈飽和狀態，因此，除了希望社區民眾踴躍加入即將成立的捕捉流浪犬貓志工協會以外，也呼籲民眾勿棄養犬貓，違者，將依動物保護法規定，處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，不容飼主輕忽，以免受罰。

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