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    首頁　>　社會

    遭野狗攻擊言過其實？ 台南92歲嬤：被其中1隻咬傷下嘴唇

    吳阿嬤目前還在醫院治療中，身體顯得十分虛弱，讓阿嬤的子女相當心疼不捨。（吳家提供）

    吳阿嬤目前還在醫院治療中，身體顯得十分虛弱，讓阿嬤的子女相當心疼不捨。（吳家提供）

    2021/01/14 18:39

    〔記者楊金城／台南報導〕台南北門玉港里在1月2日傳出92歲吳姓阿嬤被野狗攻擊，倒在老伴墳前奄奄一息，事發後有人質疑言過其實、沒被狗咬，也有人指阿嬤昏倒才引來野狗咬人，吳阿嬤今天（14日）在醫院親口證實被野狗群追逐，還被其中1頭野狗咬傷嘴唇，真相大白。

    吳阿嬤當時失溫、血糖過低、全身淤青、左小腿疑有1動物咬痕，被庄民發現報案救人，吳阿嬤目前還在醫院治療中，身體顯得十分虛弱，讓阿嬤的子女相當心疼不捨。

    北門區公所、台南市動保處動物管制隊在事發後查訪實際發生情形，一度認為吳阿嬤為摔傷，非被流浪犬攻擊，11日到事發地會勘，對事件發生表遺憾，並慰問吳阿嬤的兒子吳原全，目前也已加強捕捉玉港里周邊流浪犬。

    而前里長林妙香、吳原全都認為吳阿嬤被野狗圍攻，左腳踝留下3個狗咬傷的痕跡小孔，阿嬤的頭巾被野狗撕爛，1隻拖鞋被咬走不見。但有人仍質疑吳阿嬤未遭流浪犬攻擊。

    吳阿嬤今天躺在病床，回答女兒對當天攻擊事件經過的詢問，阿嬤說，她被野狗群追逐，被其中1頭咬傷下嘴唇。她也不知道為何被野狗群追逐。

    當天也到現場的庄內另一名阿嬤楊止說，當地野狗很多，她就曾被流浪犬圍起來，把她嚇個半死，下田用的小鏟子用來保命護身。

    北門區公所、台南市動保處動物管制隊11日曾到吳阿嬤被野狗攻擊的農地會勘。（資料照，記者楊金城攝）

    北門區公所、台南市動保處動物管制隊11日曾到吳阿嬤被野狗攻擊的農地會勘。（資料照，記者楊金城攝）

    庄內另位阿嬤楊止拿下田用的小鏟子防狗，用來保命護身。（記者楊金城攝）

    庄內另位阿嬤楊止拿下田用的小鏟子防狗，用來保命護身。（記者楊金城攝）

    吳阿嬤躺在病床，親口證實被野狗咬傷嘴唇，下嘴唇有一傷痕。（吳家提供）

    吳阿嬤躺在病床，親口證實被野狗咬傷嘴唇，下嘴唇有一傷痕。（吳家提供）

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