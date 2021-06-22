遭樹林農會前理事長告偽造文書 前立委廖本煙獲不起訴
〔記者王定傳／新北報導〕新北市樹林區農會前理事長王俊堯今年1月赴新北地檢署，告發準備參選農會理、監事的前立委廖本煙，涉嫌偽造合作金庫的證明書，以此證明自身並非主債務人，而是連帶保證人，有資格參選理監事選舉；新北地檢署調查後認為，該證明確實是合作金庫所製作，非偽造，今日將廖本煙不起訴。
王俊堯當時赴地檢署告發，並發出聲明稿指出，依農業法規定，農會會員有在農會或其他金融機構借款有1年以上延滯本金返還或利息繳內記錄等情形，不得登記為農會理、監事候選人；已登記者，應予以撤銷或廢止，其已當選者，亦同。
請繼續往下閱讀...
王俊堯當時指稱，農會依農會法規定，嚴格審查理、監事參選人所提供財團法人金融聯合徵信中心的歷史債信資料，因第一次審查廖本煙個人信用聯徵異常，廖本煙隨即提供合作金庫（土城分行）的證明書，上面記載廖本煙是「得元捲門材料有限公司及韋宏鋼鐵工業有限公司」借款的連帶保證人非主債務人。
王俊堯於聲明書中質疑，合作金庫是台灣具有公信力的銀行，根據廖本煙提供合作金庫證明書給農會的佐證資料，上面疑點重重，例如：沒有承辦人職章、沒有發文單位主管職章、證明書沒有校正（有錯字）等；因此他們合理是廖本煙個人偽造的證明書。
王俊堯並質疑，若該文書是廖本煙從合作金庫（土城分行）申請出來，必定是未經實質徵信，內神通外鬼，職員自行蓋章不敢具名，恐涉有業務登載不實罪嫌；對於王俊堯的質疑，廖本煙當時表示，該證明書確實是合作金庫所發。
檢方為此函詢合作金庫土城分行，該行回覆是王姓襄理所製作，王姓襄理也作證指出，證明書確實是廖本煙所申請，他就依照授信資料內容作成該證明書，至於錯字是因為忘記校對，檢方調查後認為該證明書確實是合作金庫所製作，因此處分不起訴。