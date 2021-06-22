遭樹林農會前理事長告偽造文書 前立委廖本煙獲不起訴

廖本煙獲不起訴。（資料照）

2021/06/22 16:21

〔記者王定傳／新北報導〕新北市樹林區農會前理事長王俊堯今年1月赴新北地檢署，告發準備參選農會理、監事的前立委廖本煙，涉嫌偽造合作金庫的證明書，以此證明自身並非主債務人，而是連帶保證人，有資格參選理監事選舉；新北地檢署調查後認為，該證明確實是合作金庫所製作，非偽造，今日將廖本煙不起訴。

王俊堯當時赴地檢署告發，並發出聲明稿指出，依農業法規定，農會會員有在農會或其他金融機構借款有1年以上延滯本金返還或利息繳內記錄等情形，不得登記為農會理、監事候選人；已登記者，應予以撤銷或廢止，其已當選者，亦同。

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王俊堯當時指稱，農會依農會法規定，嚴格審查理、監事參選人所提供財團法人金融聯合徵信中心的歷史債信資料，因第一次審查廖本煙個人信用聯徵異常，廖本煙隨即提供合作金庫（土城分行）的證明書，上面記載廖本煙是「得元捲門材料有限公司及韋宏鋼鐵工業有限公司」借款的連帶保證人非主債務人。

王俊堯於聲明書中質疑，合作金庫是台灣具有公信力的銀行，根據廖本煙提供合作金庫證明書給農會的佐證資料，上面疑點重重，例如：沒有承辦人職章、沒有發文單位主管職章、證明書沒有校正（有錯字）等；因此他們合理是廖本煙個人偽造的證明書。

王俊堯並質疑，若該文書是廖本煙從合作金庫（土城分行）申請出來，必定是未經實質徵信，內神通外鬼，職員自行蓋章不敢具名，恐涉有業務登載不實罪嫌；對於王俊堯的質疑，廖本煙當時表示，該證明書確實是合作金庫所發。

檢方為此函詢合作金庫土城分行，該行回覆是王姓襄理所製作，王姓襄理也作證指出，證明書確實是廖本煙所申請，他就依照授信資料內容作成該證明書，至於錯字是因為忘記校對，檢方調查後認為該證明書確實是合作金庫所製作，因此處分不起訴。

新北市樹林區農會前理事長王俊堯日前赴新北地檢署告發前立委廖本煙涉偽造文書，檢方調查後將廖本煙不起訴。（資料照）

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